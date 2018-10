Elezioni Figc | depositata candidatura di Gravina

Elezioni Figc - Gravina scende in campo : la Serie A cerca un’alternativa : Gabriele Gravina è il primo candidato alla presidenza della Figc mentre Serie A e Aic prendono tempo e valutano altri nomi. L'articolo Elezioni Figc , Gravina scende in campo : la Serie A cerca un’alternativa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Miccichè : «Elezioni Figc? Spero in un candidato unico» : Il presidente della Lega Serie A si augura che si riesca ad arrivare ad un candidato unico e reclama un ruolo primario per il massimo campionato. L'articolo Miccichè: «Elezioni Figc? Spero in un candidato unico» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.