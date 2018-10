Ecco perché lo Stato non può punire chi è stato costretto a difendersi da solo

Le elezioni brasiliane parlano anche di noi. Ecco perché : Dopo 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori (PT), simbolicamente conclusi dai Mondiali di calcio e dalle Olimpiadi, in Brasile gli ultimi due anni hanno visto approfondirisi la crisi economica e istituzionale: nel 2016 si è insediato il governo Temer, a seguito del "golpe istituzionale" ai danni di Dilma Rousseff, mentre solo pochi mesi fa è stato incarcerato l'ex presidente Lula ("Le élites non possono tollerare che ...

Fabrizio Corona dona 2mila euro - ma il Telefono rosa li rifiuta : Ecco perché : Fabrizio Corona ospite eccellente dell’ultimo giorno di open week della palestra Le Club di Piacenza, che, assieme al fotografo, voleva donare 2mila euro all’associazione Telefono rosa di Piacenza come aiuto e segno di attenzione verso il tema della lotta alla violenza delle donne – Telefono rosa offre infatti ascolto e aiuto concreto a donne maltrattate e in difficoltà. Ma il dono è stato rispedito al mittente. ...

I Retroscena di Blogo : Ecco perchè è saltato Morgan ad X Factor : Premessa doverosa, quello che vi racconteremo in questa puntata della nostra rubrica di Retroscena molto probabilmente potrà essere smentito dai diretti interessati, ma essendo questa appunto una rubrica che si occupa di ciò che avviene dietro la scena e molto spesso in luoghi che potremmo tranquillamente chiamare "camere caritatis", la cosa tutto sommato è abbastanza normale. Il nostro compito, sopratutto in questa specifica rubrica, rimane ...

Bologna - Santander : 'Ecco perché mi chiamano El Ropero. Su Inzaghi...' - : E' l'uomo del momento in casa Bologna , Federico Santander attaccante rossoblù autore di ottime prove nelle ultime uscite della squadra di Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport del suo momento di forma e delle sue due reti nelle ultime tre partite. ANEDDOTO - Soprannominato El Ropero, in italiano L'Armadio, ecco svelato il perché: 'Con l'Under 20 del Paraguay vincemmo ...

Grande fratello vip - la rivelazione di Francesco Monte : Ecco perché ho lasciato Paola Di Benedetto : Francesco Monte , ufficialmente single, e molto vicino a Giulia Salemi all'interno della casa del Grande fratello Vip, ha rivelato i segreti della sua relazione con Paola Di Benedetto . In particolare ...

Gf Vip - Silvia Provvedi a cuore aperto : "Ecco perché ho rifiutato la proposta di matrimonio" : La cantante delle Donatella: "Ho rifiutato perché andavo incontro ad un matrimonio fallimentare". Il riferimento sembra...

L’Italia - i conti - la manovra : Ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Il 2 - 4% non basta. Ecco perché la manovra farà salire il deficit oltre quella soglia : Ci aveva provato in tutti i modi, il ministro dell'economia Giovanni Tria , ma senza successo. Così alla fine invece dell'1,6% proposto dal ministro, il rapporto deficit/pil messo a preventivo nella nota di aggiornamento al Def sarà del 2,4%. Questo ...

Ecco perché il film su Papa Francesco di Wim Wender è molto più che un documentario : Arriva al cinema Papa Francesco – Un uomo di parola, il film di Wim Wenders che più che un documentario biografico relativo alla sua figura, vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film si basa visivamente e ...

Burdisso al veleno su Calciopoli : “Ecco perchè vinceva la Juventus” : Nicolas Burdisso è tornato a parlare di Calciopoli, definendola una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano Nicolas Burdisso, difensore ex Inter e del Torino tra le altre, ha parlato del ben noto caso Calciopoli. Burdisso, interpellato da InterNews, ci è andato giù duro analizzando i motivi dei successi della Juventus nei primi anni 2000: “Si tratta del brutto del calcio italiano. Il discorso è questo: è stato fatto ...

L’Italia - i conti - la manovra : Ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Grande Fratello Vip – Francesco Monte si avvicina a Giulia e spiega la rottura con Paola Di Benedetto : “Ecco perchè è finita” : Francesco Monte al Grande Fratello Vip parla della sua ultima storia d’amore, ecco perchè è finita tra l’ex tronista e Paola Di Benedetto Per quanto le sue doti da modello e da attore possano essere evidenti, Francesco Monte finisce per far parlare di sé sempre per i suoi amori. Dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’, prima da corteggiatore e poi da tronista, la storia con Teresanna Pugliese, il fidanzamento con ...

Tom Cruise - Ecco perché non vede la figlia Suri da anni : “Non fa parte di Scientology” : Nonostante gli accordi con l’ex moglie Katie Holmes glielo permettano, Tom Cruise non vede la figlia Suri da anni “perché la bambina non fa parte di Scientology”. A rivelarlo è UsWeekly, che ha pubblicato un articolo sul rapporto tra l’attore di “Mission Impossible” e la controversa organizzazione, in cui fu introdotto dalla prima moglie Mimi Rogers e di cui è diventato negli anni un esponente di spicco. “A Cruise è permesso fare visita alla ...

Milan - il ritorno di Ibrahimovic non è necessario : Ecco perchè : Una notizia di mercato ha sconvolto il prepartita di Milan-Olympiacos per i tifosi rossoneri: Leonardo, direttore generale dell’area tecnica, ha dichiarato a Sky Sport che il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano è stato più di una semplice ipotesi. Durante la scorsa estate, infatti, ci sono stati degli abboccamenti, poi conclusi in un nulla di fatto con lo svedese che ha scelto di intraprendere un’esperienza negli Stati Uniti ...