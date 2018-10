È morta “l’ultima diva dell’opera lirica” | musica in lutto Già fissati i funerali

caffeinamagazine

(Di sabato 6 ottobre 2018) Era considerata da tutti l’ultima grandedell’opera lirica, ma lei, come spiegato in un’intervista che risale a quattro anni fa, rifiutava quella definizione: “Non mi considero una leggenda, né l’ultima, come a volte i giornalisti scrivono. Ogni epoca ha le sue stelle, e nel mio caso l’unica merito è di aver fatto bene il mio lavoro, nel miglior modo possibile, al più alto livello”. Ora il mondo dellalirica la piange: il soprano Montserrat Caballé èsabato 6 ottobre 2018 all’ospedale Sant Pau di Barcellona, dove era stata ricoverata a metà settembre scorso. Aveva 85 anni. Caballè, che era nata a Barcellona il 12 aprile 1933, dopo 12 anni di studi presso il Conservatorio didel Liceu della sua città, nel 1956 era entrata nella compagnia dell’Opera di Basilea, dove debuttò l’anno successivo come Mimí ne La bohème per ...