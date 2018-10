Due studenti dell' Ipsia progettano ' FrigoNET' | il frigorifero controllabile con il

BULLI MINACCIANO IL PROF / Video - nuovo caso shock in un istituto d Vicenza : Due studenti sospesi : Dopo il caso di Lucca, spunta il Video di una nuova aggressione da parte di due BULLI nei confronti di un PROF . I fatti risalirebbero allo scorso gennaio, ma il filmato è diventato virale...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:21:00 GMT)

Insieme per la legalita' : premiati Due studenti dell'Istituto Sciascia : La Guardia di Finanza al termine della sesta edizione del concorso Insieme per la legalita' ha premiato due studenti dell'Istituto Sciascia .

Scontro tra Due bus di studenti : morto un ragazzo - un altro è grave : Uno studente è morto e altri due ragazzini sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave . E' questo il tragico bilancio dello Scontro tra due autobus di linea avvenuto intorno davanti alla stazione ...

Via Petroni - spunta «la scommessa» degli studenti : 100 euro per Due minuti alla sbarra : 15 settembre 2018 , modifica il 15 settembre 2018 - 12:40, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data ...

Piemonte - "lezioni d'amore" sui banchi di scuola : via ai corsi per Duemila studenti : Due ore di educazione sentimentale in quarta e quinta superiore con filosofi e psicoterapeuti. Il Consiglio regionale: "Nulla a che vedere col sesso, vogliamo prevenire violenza e bullismo"