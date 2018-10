Due persone travolte e uccise in Brianza | si cerca un' altra vittima

Due casi colera a Napoli : contagiate Due persone di ritorno dal Bangladesh : Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant’Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. “I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo”, assicura il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, ...

Due casi colera a Napoli : Due persone di ritorno dal Bangladesh : Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant’Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. “I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo”, assicura il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, ...

Roma. Arrestati Due persone per spaccio di droga : Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella, zigzagare tra le auto in transito, insospettitisi gli agenti del Reparto Volanti di Roma hanno deciso di controllare il mezzo. E cosi hanno scoperto che l’uomo, un romano di 54 anni e la donna romana di 55 anni erano moglie e marito. Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti del Reparto Volanti unitamente ...

Sondrio : incidente nella notte - Due persone in gravi condizioni : Milano, 29 set. (AdnKronos) - Un incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla SS38 di Sondrio. Tre i veicoli coinvolti e quattro le persone, due delle quali sono ora in gravi condizioni ricoverate in codice rosso a Sondrio l'una e agli Spedali Civili di Brescia l'altra. Un terza persona in

E’ possibile amare Due persone contemporaneamente? : Ciao Davide, sono ben consapevole che a 30 anni bisognerebbe avere le idee chiare in fatto di amore eppure sto vivendo sulla mia pelle una situazione delicata. Credo di amare due persone. Dico credo perché in molti sostengono che non è possibile provare il medesimo sentimento con la stessa intensità per due persone. Tu cosa ne pensi? Grazie Lucia Per rispondere a Lucia parto da un sondaggio sul tema che ho proposto sul mio profilo Instagram che ...

In Etiopia sono state arrestate 1.200 persone per gli scontri ad Addis Abeba di Due settimane fa : In Etiopia sono state arrestate 1.200 persone per i violenti scontri che si sono verificati ad Addis Abeba due settimane fa, e che hanno provocato la morte di 28 persone. Gli scontri erano iniziati dopo il ritorno in Etiopia dei The post In Etiopia sono state arrestate 1.200 persone per gli scontri ad Addis Abeba di due settimane fa appeared first on Il Post.

Scontro fra Due auto sulla provinciale : cinque persone in ospedale : FASANO - Un violento impatto fra due auto si è verificato intorno alle ore 23,45 di ieri , lunedì 24 settembre, sulla strada provinciale che collega Fasano a Savelletri, dove un'Audi A3 con tre ...

Un deltaplano si schianta - ferite Due persone : Soccorsi mobilitati in via Cavicchioni a Codemondo per un incidente in fase di atterraggio. Interviene anche l'elisoccorso

Asl : Due incontri a Lucca su Due temi scottanti : sicurezza delle persone anziane e sanità digitale : Durante l'iniziativa i ricercatori fanno conoscere le loro attività e le loro ricerche in modo divertente e interattivo, coinvolgendo grandi e piccoli in esperimenti, spettacoli, attività didattiche, ...

Aggressione squadrista a Bari con mazze e cinghie - ferite Due persone : Due manifestanti che hanno partecipato ieri sera a Bari al corteo antirazzista "Mai con Salvini" sono stati aggrediti e feriti dopo la manifestazione da un gruppo di militanti di Casapound. È accaduto nel quartiere Libertà poco dopo le 23. Il corteo si era concluso da poco, quando alcuni manifestanti si sono allontanati e sono passati davanti la sede di Casapound da dove sarebbe partita l'Aggressione. Tra i feriti l'assistente ...

Sparatoria in Maryland : diversi morti/ Video - ultime notizie : "donna ha ucciso tre persone e ferito altre Due" : Sparatoria Maryland: i fatti sono avvenuti nella contea di Harford, a nordest di Baltimora. Si parla di "diversi morti e feriti". I testimoni dicono che il killer, in fuga, sia una donna. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:29:00 GMT)

Sparatoria nel centro di Bruxelles : Due feriti - caccia a un commando di 6 persone : Due persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito a una Sparatoria nel centro di Bruxelles: ad aprire il fuoco sarebbero state cinque o sei persone. Lo ha reso noto la portavoce della polizia...

Rocca di Papa - famiglia mangia funghi velenosi di Amanita Falloide : morte Due persone : Seconda vittima nella famiglia di Rocca di Papa ricoverata in condizioni gravissime dopo avere mangiato funghi velenosi del tipo Amanita Falloide. Nella serata di ieri è deceduta presso il Policlinico Gemelli di Roma Giuseppina Borrello. La donna è morta poche ore dopo del marito Giancarlo Dantini. Era stato proprio quest’ultimo a raccogliere i funghi che hanno provocato l’avvelenamento. famiglia avvelenata dopo avere mangiato ...

Parigi : arrestato un afgano per l'accoltellamento di 7 persone - Due sono gravi : PRIMAPRESS, - Parigi - sono 7 le persone ferite Ieri sera a Parigi, di cui alcune in modo grave, da un aggressore armato di un coltello. L'aggressione è avvenuta nella notte lungo il Quai de Loire, ...