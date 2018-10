Due pedoni morti in Brianza investiti da un' auto | si cerca una terza persona

Due pedoni travolti e uccisi in Brianza : 8.43 Due persone sono state travolte e uccise la notte scorsa da un'auto mentre percorrevano a piedi la Strada provinciale 2 nei pressi di Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Vigili del fuoco e carabinieri stanno ancora cercando in zona una terza persona che potrebbe essere stata investita. Alla guida della vettura che ha travolto le vittime una ragazza di 21 anni che è stata soccorsa in stato di choc. Indagano i carabinieri di ...

Chioggia - in sella alla sua moto investe Due pedoni e finisce a terra : Davide muore a 18 anni : Davide Varagnolo è morto a 18 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo dello scooter che stava guidando: a Sottomarina, frazione di Chioggia, ha investito due pedoni che stavano attraversando sulle strisce ed è finito a terra. Quando i soccorritori sono arrivati, per lui non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Bologna - 92enne investe Due pedoni in due incidenti ma non si accorge di nulla e prosegue : La donna è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri e denunciata per omissione di soccorso. Probabilmente dovrà dire addio alla patente perché è scattato il ritiro con l'obbligo di successiva verifica dei requisiti psicofisici per la guida. Per i due pedoni investiti invece è stato necessario il trasporto in pronto soccorso.Continua a leggere

A 92 anni investe Due pedoni con l'auto e non si ferma : non si era accorta di nulla : Una donna di 92 anni ha investito due pedoni e proseguito la sua corsa senza fermarsi, forse, non rendendosi conto dell'accaduto. La pensionata ieri era alla guida di una Ford Fiesta nel centro di ...

Roma - auto su pedoni vicino a San Pietro. Quattro feriti - Due sono bambini : Un’automobile ha investito un gruppo di pedoni su via della Conciliazione, angolo via della Traspontina, a pochi metri da San Pietro. L’allarme è stato dato al Nue 112 di Roma che ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine. Dalle primissime informazioni sembra ci siano Quattro feriti di cui due bambini. L'articolo Roma, auto su pedoni vicino a San Pietro. Quattro feriti, due sono bambini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Spagna - auto travolge pedoni a Saragozza : tre feriti - Due arresti - : La polizia spagnola ha fermato un uomo e una donna fuggiti da una vettura che questa mattina ha investito un gruppo di persone su un marciapiede della città iberica. Secondo quanto riportato da media ...

Saragozza - auto investe pedoni : tre feriti/ Ultime notizie - attentato Isis? Due persone arrestate : Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Brescia - Due pedoni uccisi da motociclista positivo ad alcol e droga | : Le due vittime sono un uomo di 66 anni e la madre di 93: stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti. Il guidatore della moto, che procedeva a velocità elevata, è ...

Brescia - Due pedoni uccisi da motociclista positivo ad alcol e droga : Brescia, due pedoni uccisi da motociclista positivo ad alcol e droga Le due vittime sono un uomo di 66 anni e la madre di 93: stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti. Il guidatore della moto, che procedeva a velocità elevata, è in stato d'arresto e piantonato in ...

Motociclista investe pedoni sulle strisce - Due morti a Brescia : positivo ad alcol e droga - arrestato : In via Lamarmora nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto. La prima vittima, un uomo di 66 anni è deceduta sul colpo. La madre novantenne è morta poco dopo in ospedale. Il conducente della moto è piantonato in ospedale