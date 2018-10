Due morti investiti | si cerca un terzo

Due pedoni morti in Brianza investiti da un'auto - si cerca una terza persona : Due uomini di 33 e 38 anni sono stati investiti da un'auto questa notte in Brianza, a Vimercate. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.45 nella frazione di Bellusco sulla strada provinciale 2. Da una ...

Morti da selfie : 8 al mese negli ultimi Due anni : Qui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQui è vietato usare il selfie stickQuasi 4 persone al mese, in media, negli ultimi sei anni, sono morte alla ricerca del selfie ...

Gaza : fonti mediche - Due morti e 376 feriti a confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza - scontri al confine : Due morti e 124 feriti : scontri tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano, in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas , sono in corso lungo tutta la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. ...

Ci sono Due morti per il maltempo in Calabria : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L'ondata di maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. E ci sono state anche due vittime: una giovane madre e il suo bambino di sette anni, mentre è ancora disperso l'altro f

Italia : maltempo - Due morti - esondazioni e frane - famiglie evacuate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo al Sud - la furia dell'acqua in Calabria : Due morti : Un'ondata di Maltempo ha colpito tra ieri e oggi il sud-Italia, provocando vittime e danni. Dopo essersi abbattuto su Catania, il ciclone si è spostato sulla Calabria: torrenti sono esondati nella ...

Maltempo - i nubifragi sferzano il Sud Morti una madre e i Due figli a Lamezia : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria.

Maltempo in Calabria - trovati morti madre e figlio vicino a Lamezia Terme. Disperso il fratellino di Due anni : L'auto ferma sulla strada a San Pietro Lamentino, vicino a Lamezia Terme, ma all'interno non c'era nessuno. I corpi di una donna e del figlio di 7 anni sono stati trovati poco lontano in un ruscello ...

Nubifragio in Calabria - morti una donna e il figlio di sette anni. Disperso l’altro di Due : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. ...

Maltempo - i nubifragi sferzano il Sud Morti una madre e i Due figli a Lamezia : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria.

West Nile virus - Due morti a Modena e Ferrara/ Ultime notizie : Veneto istituisce una Commissione permanente : West Nile virus, due morti a Modena e Ferrara. Il Veneto istituisce una Commissione permanente per trattare e arginare il fenomeno che fa registrare numeri importanti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 17:11:00 GMT)

SOFIYA MELINK E PASCAL ALBANESE/ Giallo di Cornuda : stessa mano dietro le Due morti? (Chi l'ha visto) : SOFIYA MELINK e PASCAL ALBANESE il Giallo di Cornuda, a Chi l'ha visto? le ultime notizie e i risvolti inediti dell'omicidio della donna dalle molte vite, che può nascondere altri segreti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Strage in Marocco - 34 morti in mare - Due bambini. Ong denuncia : “Nessuno li ha aiutati” : Nuova tragedia in mare dove 34 persone migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo di Nador, città costiera a ovest del Marocco. Secondo la denuncia di un'Ong spagnola, il barcone sul quale viaggiavano 60 migranti era in difficoltà da domenica ma, nonostante le richieste di aiuto, i soccorsi sono arrivati quando ormai era troppo tardi. Tra i corpi recuperati anche quelli di due bimbi.Continua a leggere