Draghi a Mattarella | obbedite | o vi faremo morire di spread

Sergio Mattarella - il retroscena di Dagospia dopo l'incontro con Mario Draghi : 'Cos'è disposto a fare' : 'Che fare prima che si scateni la tempesta perfetta?'. Sarebbe questo, secondo Dagospia , l'angoscioso dilemma che da giorni perseguita Sergio Mattarella , alle prese con la manovra in deficit di Lega ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : Risposta alla lettera del ministro Tria. Mercoledì Draghi è stato al Quirinale per discutere con Mattarella dei timori sull’Italia : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. Subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

DEF 2019 - PARERE NEGATIVO COMMISSIONE UE/ Lettera : "Preoccupazione sul deficit" - e Draghi incontra Mattarella : DEF, arriva il primo PARERE NEGATIVO dall'UE. La Lettera: "Seria preoccupazione sul deficit." Sarà tensione col Governo italiano? Draghi incontra Mattarella(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:30:00 GMT)

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Draghi incontra Mattarella - l’Italia rischia la Troika. Ma il governo può sfruttarla a proprio favore : Mario Draghi incontra Sergio Mattarella, è preoccupato. Il presidente della Bce dice al presidente della Repubblica che le manovre messe in campo dal governo Lega-M5s possono provocare dure reazioni da parte dei mercati e un giudizio negativo delle agenzie di rating, in un momento in cui i rubinetti del Quantitative Easing stanno per chiudersi. A questo punto, afferma Draghi, l’unica opportunità di sostegno per l’Italia da parte ...

Draghi VA DA MATTARELLA E MINACCIA IL GOVERNO : "L'ITALIA RISCHIA LA TROIKA" - : Ieri poi il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha scritto una lettera all'Europa in cui fissa le stime del Pil e in cui sottolinea come il GOVERNO voglia puntare tutto sulla crescita. Il ministro ...

Salvini : 'il pil? crescerà' e attacca l'Ue. Draghi preoccupato va da Mattarella : 'Le stime del pil non sono ottimistiche, ma limitate. Sono stufo di un'Italia che cresce dello zero virgola- commenta il vicepremier -

Allarme sulla manovra - Draghi da Mattarella : Mario Draghi al Colle da Sergio Mattarella per chiedere al Capo dello Stato di vigilare sui conti. Il presidente della Bce preoccupato che nel governo italiano ci sia "una forte sottovalutazione del ...

Def - Draghi da Mattarella : "Non sottovalutate lo spread"/ Ultime notizie - contatti anche con Ignazio Visco : Draghi da Mattarella: "Non sottovalutate spread e Borse". Ultime notizie manovra, vertice al Quirinale tra il presidente del Bce e il capo di Stato: ecco la ricostruzione(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Draghi a Mattarella : “Attenti alla manovra. Non sottovalutate lo spread e le Borse” : Non era la prima volta, ma certo non accade spesso. Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con Sergio Mattarella. I due si consultano il più delle volte al telefono, ma con lo spread alle stelle e il governo sotto pressione hanno preferito vedersi a quattr’occhi. L’incontro non è stato reso noto, e la ragione è d...

L'Italia - i conti - la manovra e l'incontro Draghi e Mattarella : Preoccupazioni condivise da Mattarella: economia in frenata; fibrillazioni sui mercati; incertezza del quadro politico europeo; fine, entro l'anno, del Quantitative easing, cioè dell'acquisto di ...

Draghi da Mattarella : il governo sottovaluta rischi : Il Presidente della Repubblica e quello della Bce, secondo "La Stampa", si sono consultati il più delle volte al telefono, ma con il rialzo dello spread hanno preferito vedersi di persona. Sul versante dell'opposizione interviene il segretario del Pd che boccia il Def.