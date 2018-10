Dolori all' addome | le trovano tartaruga nella vagina L' appello alla privacy per

Tartaruga morta nella vagina : scoperta choc dopo forti Dolori all'addome/ Polizia indaga per violenza sessuale : Ha dolori all'addome: le trovano Tartaruga morta nella vagina. La scoperta choc su una paziente di 26 anni: la ragazza non ha saputo spiegare la presenza del rettile. (Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Ha forti Dolori allo stomaco : ecco cosa hanno trovato i medici : Un paziente giapponese di 51 anni, affetto dalla sindrome di Pica, aveva ingerito circa 2mila monete negli ultimi due anni

Ha forti Dolori allo stomaco - i medici le trovano una tartaruga morta nella vagina : Una donna, due giorni dopo una festa tra amici a Tenerife, isola spagnola, ha iniziato ad accusare un forte di mal di pancia che l’ha costretta ad andare in ospedale. Qui i medici hanno fatto la scoperta a dir poco sconvolgente.Continua a leggere

Napoli - il giallo di Meret : Dolori al braccio - recupero lontano : A Barcellona sono stati chiari: qualcosa nel recupero di Meret non sta andando come nelle previsioni post-intervento. Ci vuole almeno un altro mese, ma forse persino di più, per rivedere in campo il ...

'Ho forti Dolori allo stomaco' : i medici di Tenerife le trovano una tartaruga nella vagina : A Tenerife, un'isola situata nell'oceano Atlantico appartenente alla Comunita' autonoma delle Isole Canarie, una donna si è rivolta ad un centro sanitario per via di forti dolori addominali [VIDEO] accusati dopo una festa con alcuni amici svoltasi sabato 15 settembre. La giovane, una ragazza britannica di 26 anni del quale non è stato reso noto il nome, è stata visitata dai medici dell'ospedale che, dopo averla controllata accuratamente, le ...

Va all'ospedale per Dolori : nell'addome ha una garza dimenticata lì 25 anni fa : Si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano lamentando forti dolori addominali. Ma mai si sarebbe aspettata quello che ha visto dalle immagini della lastra: una garza, rimansta nel suo addome per 25 anni.A fine giugno, la donna, 43 anni, ha iniziato ad accusare dei fastidi alla pancia e allo stomaco e, recatasi al pronto soccorso, si è vista prescrivere una lastra dal medico che l'ha visitata. La radiografia ha mostrato ...

Chi è Andrea Cerioli? Da ‘Uomini e Donne’ a ‘Temptation Island Vip’ : il tentatore con un passato tra gioie e Dolori [GALLERY] : Andrea Cerioli è un tentatore di Temptation Island Vip, l’ex tronista e gieffino nel villaggio delle fidanze per tentare ed essere tentato! Nel curriculum vitae di Andrea Cerioli potrete trovare tutte le esperienze televisive possibili legate a Maria De Filippi. Il bolognese, nato a San Lazzaro di Savena il 22 maggio 1989, partecipa alla prima edizione Vip di Temptation Island, ma non è alla sua prima apparizione in tv. Il ...

“Mi fa male”. 18enne ha Dolori all’addome - i medici guardano la vagina ed è choc : Arriva al pronto soccorso lamentando un forte dolore addominale, nausea e malessere. Sono tre giorni che questa 18enne si sente strana perciò decide di farsi visitare da un medico visto che non sa più come fare per gestire il suo fastidio. “Un dolore intermittente, che aumenta a intervalli di 15 minuti” è questo che la ragazza riferisce ai medici quando arriva al pronto soccorso. A raccontare questa assurda vicenda (poi capirete perché ...