Disoccupazione Usa ai minimi Torna ai livelli di 50 anni fa

Usa : Disoccupazione cala ai minimi dal 1969 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Disoccupazione negli Usa non esiste più : NEW YORK - La disoccupazione negli Stati Uniti non esiste più: 3.7%, il dato più basso dal 1969 ad oggi. Una percentuale che in economia viene considerata fisiologica, 'naturale'. 134mila nuovi posti di lavoro soltanto a settembre. Meno di quelli previsti da Wall Street , 168mila, , ma, nonostante i disastri legati all'uragano ...

Usa - lavoro da record : la Disoccupazione scende al 3 - 7% : Le aziende americane continuano ad assumere, e pure se lo fanno con un passo meno veloce del previsto, il tasso di disoccupazione sorprende tutti e scende ai minimi dal 1969. È il consuntivo dei dati ...

Tasso di Disoccupazione Usa sceso ai minimi del 1969 : Il Tasso di disoccupazione è pero sceso più del previsto sui minimi del 1969 e l'incremento dei salari orari non sembra suggerire un surriscaldamento dell'economia Usa, cosa che conferma l'approccio ...

Usa : Disoccupazione scende ai minimi da 50 anni : disoccupazione a minimi record negli Usa. I sussidi, principale termometro del mercato del lavoro statunitense, sono scesi ai minimi da 50 anni . Le richieste sono continuate a scendere e nella ...

Il colmo - Fed : la Disoccupazione è scesa troppo in Usa : È l'avvertimento lanciato dal presidente della Fed di Boston Eric Rosengren , secondo il quale la banca centrale non sta riuscendo a sistemare l'economia in una fase salutare e stabile di piena ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in calo e meglio delle attese : Teleborsa, - In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 1.000 unità a 204.000 dalle 205.000 mila ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in calo e meglio delle attese : In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 1.000 unità a 204.000 dalle 205.000 mila unità riviste ...

Usa - Trump : “Pil più alto del tasso di Disoccupazione per la prima volta in 100 anni”. Ma c’è uno zero in più : “Il tasso di crescita del pil (4,2%) è più alto del tasso di disoccupazione (3,9%) per la prima volta negli ultimi 100 anni“, twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma il record, in realtà, è “solo” decennale. E a smentire il presidente ci ha pensato il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett che in conferenza stampa ha ammesso: “Qualcuno probabilmente ha trasmesso a Trump il numero ...

USA - economia crea più posti di lavoro del previsto.Tasso Disoccupazione fermo al 3 - 9% : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nonostante il tasso di disoccupazione sia rimasto stabile. Nel mese in esame sono state aperte 201 mila buste paga nei settori non agricoli, ...

Sussidi Disoccupazione Usa -10.000 a 203.000 - minimo dal 1969 : New York, 6 set., askanews, - Il numero delle persone che per la prima volta hanno richiesto i Sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è diminuito di 10.000 unità rispetto a ...

USA - sussidi Disoccupazione in calo e meno delle attese : Teleborsa, - In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 10.000 unità a 203.000 dalle 213.000 mila ...

USA - sussidi Disoccupazione in calo e meno delle attese : In calo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 1° settembre. I "claims" sono scivolati di 10.000 unità a 203.000 dalle 213.000 mila unità non ...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in lieve aumento : Teleborsa, - Salgono poco meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 25 agosto. I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 213.000 dalle 210.000 mila ...