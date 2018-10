Dieta Fricker | perdi oltre un chilo a settimana e ti tonifichi

dilei

(Di sabato 6 ottobre 2018) Ladeve il suo nome a Jacques, nutrizionista francese che ha ideato un regime alimentare che promette lata diun. Definita anche come “a due velocità”, si può seguire per un massimo di otto settimane, durante le quali si perderanno moltissimi chili e si raggiungerà la forma fisica ideale. Come funziona? Il dimagrimento avviene in due fasi ben distinte. La prima è quella “ad alta velocità” in cui si vedono scomparire velocemente i rotolini di grasso, la pancia si sgonfia e la vita si assottiglia. Tutto merito di un regime alimentare che mette il turbo al metabolismo, consumando solamente alcuni alimenti. In questa fase sono consentiti solamente frutta e verdura, per fare il pieno di minerali e vitamine, proteine animali (carni bianche, pesce e latticini) e olio extravergine d’oliva. Non si possono ...