Dieta dei 2 giorni per dimagrire | yogurt e verdure

Dieta drenante dei 5 giorni per dimagrire subito : La Dieta drenante dei cinque giorni puo' far dimagrire fino a 4 chili. E' semplice da seguire e si basa sul consumo di spremute di arancia e limone.

Dieta lampo dei peperoni per dimagrire : La Dieta lampo dei peperoni promette di far dimagrire di un chilo in due giorni. E' semplice da seguire ma molto restrittiva. Ecco cosa mangiare.

Dieta veloce dei due giorni per dimagrire 2 chili : La Dieta veloce dei due giorni prevede uno schema dietetico ad hoc. Il primo giorno con un menu' da 850 calorie e il secondo giorno da 1200 calorie.

Dieta lampo dei 2 giorni per dimagrire : La Dieta lampo dei due giorni consente di dimagrire fino a 2 chili. E' molto restrittiva e non adatta a tutti. Ecco cosa si puo' mangiare in un menu'

Dieta dei 3 pasti per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta dei 3 pasti puo' far dimagrire fino a 2 chili in quattro giorni. Prevede il consumo di alimenti ricchi di proteine e fibre. ecco il menu'.

Dieta dei fagiolini per dimagrire in 3 giorni : La Dieta dei fagiolini promette di far dimagrire di circa 2 chili in 3 giorni. E' facile da seguire ma molto restrittiva. Non e' adatta a tutti. Menu'

Astrofisica : studio fa “luce” sulla Dieta dei buchi neri supermassicci : I buchi neri, si sa, sono gli oggetti celesti più affamati del cosmo. Queste misteriose regioni dello spazio-tempo hanno un campo gravitazionale talmente intenso da inglobare tutto ciò che capita nelle vicinanze, in quelli che sono veri e propri banchetti spaziali. Ora un nuovo studio pubblicato su Astrophysical Journal individua per la prima volta una relazione tra la dieta dei famigerati black holes e la luce emessa dal loro pasto galattico. ...

Dieta dei giorni alterni : riattiva metabolismo e fa dimagrire : La Dieta dei giorni alterni e' molto rigida ma promette di far dimagrire 7 chili. Ecco cosa si mangia e gli alimenti da scegliere nella settimana.

Dieta dei muscoli : rassoda e aumenta il tono muscolare : La Dieta dei muscoli ideata dall'ex istruttore militare Usa, Mark lauren, serve a modellare la muscolatura ed a rassodare le pelle flaccida. Ecco come

Dieta dei sei pasti : perdi 2 chili in pochi giorni : Il segreto di Angelina Jolie per essere sempre in forma? La Dieta dei 6 pasti, che consente di perdere sino a 2 kg in pochissimi giorni. Chi vuole dimagrire molto spesso è convinto che per farlo sia necessario ridurre i pasti, limitandosi a quelli principali. Al contrario, la Dieta dei 6 pasti consente di perdere peso velocemente, riattivando il metabolismo grazie al consumo degli alimenti giusti nel corso di tutto l’arco della ...

Dieta dei 22 giorni : perdi fino a 11 chili : 11 chili in meno in soli 22 giorni: è il risultato di una Dieta rivoluzionaria seguita da moltissime star. La Dieta dei 22 giorni è un regime alimentare molto particolare, per lo più vegan, ideato da Marco Borges, nutrizionista e fisiologo dello sport. Il suo menù non si basa sul conteggio delle calorie, ma comporta un cambiamento dello stile di vita. Non a caso è riuscito a conquistare (e a far perdere chili) a celebrity del calibro di ...

Dieta Low Carb - per vivere più a lungo. La scienza sottolinea l'importanza dei carboidrati - : Per vivere più a lungo, bisogna semplicemente evitare di sottoporsi a queste diete low Carb. Ma di cosa si tratta? Sembra che per poter vivere più a lungo, non bisogna rinunciare completamente ai ...

Dieta 'low-carb'? La scienza sottolinea l'importanza dei carboidrati - : Lo studio Atherosclerosis Risk in Communities , ARIC, ha dimostrato che i piani alimentari in cui è previsto un giusto apporto di glucidi, compreso tra il 50% e il 55% dell'energia totale assunta dal ...