DIARIO ARGENTINA Gli errori di Macri lasciano il Paese sull' orlo della crisi

DIARIO ARGENTINA/ Macri deve scegliere tra "Tangentopoli" sudamericana e Costituente : Non siamo di fronte alla replica del tragico dicembre 2001, ma a una situazione che si conosceva almeno dal 2014 e che è destinata ad amplificarsi nel tempo. ARTURO ILLIA(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:07:00 GMT)DIARIO ARGENTINA/ La nostra Mani pulite è partita da otto quaderni, di A. IlliaDIARIO USA/ Democratici vs repubblicani, vincerà l'America che non vuol cambiare nulla, di G. Sidoli