Diamoci una scossa | ingegneri e architetti di Cuneo informano sui rischi

Diamoci una Scossa! Il 30 Settembre 2018 la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica : Il terremoto è un evento in nessun modo prevedibile le cui conseguenze sugli edifici e sulle persone possono essere limitate se vengono adottate opportune misure ed interventi volti ad ottimizzare il comportamento strutturale degli edifici. In un territorio, quello Nazionale , caratterizzato da un elevato rischio sismico che raggiunge i suoi massimi livelli nella nostra provincia, risulta fondamentale conoscere il grado di sicurezza delle proprie ...

“ Diamoci una scossa” Toninelli lancia prevenzione sismica/ Ma lo slogan infelice non è una sua gaffe... : “Diamoci una scossa” , Toninelli lancia prevenzione sismica ma lo slogan infelice è dell'Ordine degli ingegneri. Le ultime notizie sulla Giornata Nazionale e le gaffe del ministro(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:32:00 GMT)

' Diamoci una scossa'. Toninelli lancia la prevenzione antisismica - ma lo slogan è infelice : 'Diamoci una Scossa!' è il singolare titolo della nuova campagna di prevenzione antisismica , che verrà presentata domani a Roma in presenza di Danilo Toninelli , ministro delle Infrastrutture e dei ...

Luciano De Crescenzo : "Tutti possiamo reinventarci. Se ci accorgiamo di non esser felici - Diamoci una seconda possibilità" : "Spesso fa più male la paura di morire che la morte. La vita? Molti studiano per allungare la vita, mentre bisognerebbe allargarla". Il 18 agosto Luciano De Crescenzo compirà 90 anni e alla soglia del traguardo parla di amore - "Siamo angeli con un'ala sola. possiamo volare solo se restiamo abbracciati" - vita, morte e libertà, con l'ironica saggezza che lo contraddistingue.Lui, partito come ingegnere elettronico, è ...