Di Maio | sulla manovra non c' è nessun piano B | questa Europa tra sei mesi è finita

'Sulla manovra ci sarà interlocuzione con la Ue' - Di Maio - : Roma, 6 ott., askanews, - Sulla manovra 'non si arretra di un passo e non c'è nessun piano B' dopo la risposta negativa della Commissione Europa sulla nota di aggiornamento al Def. Lo ha dichiarato il ...

Di Maio : “Sulla manovra nessun piano B - il Governo non arretrerà” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la “bocciatura” della Commissione europea sui conti pubblici. Per il ministro non c’è nessun piano B sulla manovra e l’esecutivo non arretrerà: “Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia una fase di discussione con la Commissione ma deve essere chiaro che indietro non si torna”.Continua a leggere

Dopo il balcone - il battello-locale sul Tevere : Di Maio festeggia coi parlamentari M5s dopo il vertice sulla manovra : Lo aveva promesso in diretta Facebook (“ora porto fuori i nostri parlamentari”) ed è stato di parola. dopo i festeggiamenti dal balcone di Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha scelto il Liam Club (dove organizzò la sua festa di compleanno), il battello-locale sul Tevere, per brindare quanto fatto dopo il vertice sulla manovra. Presenti, tra gli altri: il sottosegretario Angelo Tofalo, Luca Frisone, Michele Gubitosa e Veronica ...

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

Di Maio : 'Investiamo sulla felicità degli italiani - il sorriso rimette in moto l’economia' : La ricetta per far crescere l'economia italiana, secondo Luigi Di Maio sarebbe quella di 'investire sul sorriso degli italiani'. Il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato la sua personale visione su quella che dovrebbe essere la via da re per far salire, economicamente parlando, l'Italia di livello. Per metterci sulla stessa scia delle altre nazione europee il Governo, secondo il vicepremier, dovrebbe investire sulla felicita' dei cittadini. ...

Def - Di Maio ha scommesso sulla felicità : Di Maio insiste ad oltranza su due temi, quello del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, perché scommette su un effetto virtuoso che sfugge all’analisi macroeconomica dei tanti scienziati dell’economia globale. Scommette sulla felicità. Ha sempre usato il termine qualità della vita che fa a pugni con il termine pil e si sposa con il bes al quale mirano i 5 stelle. La strada è lunga e bisogna cominciare sempre dagli ultimi ...

Vertice sulla manovra - Di Maio 'Deficit resta al 2 - 4 - debito giù con tagli agli sprechi'. Conte 'Riforme già nel 2019' : ... Antonio Tajani, e il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, da alcuni considerato una sorta di ministro dell'Economia ombra. Sulle perplessità espresse da Tajani riguardo alla manovra 'ho ...

Di Maio - sulla manovra non arretriamo : pronti a spiegarla alle piazze : Di Maio ha sottolineato, quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito". A proposito dell'intenzione di spiegare la manovra nelle piazze, ...