Di Maio | siamo convinti che Pil crescerà

Salvini : 'Con Tria - Di Maio e Conte siamo una famiglia di fatto' : 'Oramai passo più tempo con Tria, Di Maio e Conte che con i miei genitori e i miei figli: siamo una famiglia di fatto. Andiamo d'amore e d'accordo'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scherza in ...

Manovra - Di Maio : siamo a bivio storico : 14.40 "siamo ad un bivio storico,non possiamo arretrare di un centimetro né farci ingannare dai numeri: dobbiamo abolire la povertà col Reddito di cittadinanza e dare al Paese le riforme e gli investimenti necessari per rilanciare la crescita". Così il vicepremier Di Maio. Continua: "Abbiamo promesso una Manovra del Popolo coraggiosa e dobbiamo realizzarla fino in fondo,senza farci intimorire da chi vorrebbe vedere un governo debole e diviso". ...

Manovra - Di Maio : 'discutiamo di deficit oltre 1 - 6%; siamo responsabili' : Il deficit al 2% non è un tabù ma il governo è consapevole della necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande su Radio ...

Di Maio : “Come la Francia - anche noi finanzieremo la manovra a deficit. Siamo uno Stato sovrano” : Il vicepremier Luigi Di Maio vuole aumentare il deficit per finanziare il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni: "La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia".Continua a leggere

La Francia dà il via a un maxi-taglio delle tasse : “Deficit-Pil al 2 - 8%”. Di Maio : “Noi siamo uno Stato sovrano come loro” : Il governo della Francia prevede per l’anno prossimo un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all’economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6 per cento del Pil di quest’anno al 2,8 per cento l’anno prossimo, comunque sotto al 3 per cento. Le misure per il 2019 sono basate su una previsione di crescita stimata all’1,7 per ...

Di Maio vuole il deficit alla francese : "Siamo un paese sovrano come loro" : Mentre in Italia il ministro Tria prova a resistere alle pressioni gialloverdi per sforare il tetto dell'1,6%, dall'altra parte delle Alpi c'è chi ha già deciso di spingersi ben oltre a questa soglia. È il governo francese guidato dal presidente Macron, che per finanziare l'imponente taglio delle tasse da quasi 25 miliardi di euro, previsto per il 2019, dovrà aumentare il deficit al 2,6% per quest'anno e al 2,8% per ...