Di Maio : "No piani B - questa Ue tra pochi mesi finirà" | Salvini : "L'Europa dei banchieri sarà licenziata" | Juncker : Italia - situazione difficile : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier pentastellato ci sarà "una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna". Juncker: "Italia in situazione difficile, rispetti i patti". Ma Salvini rincara la dose: "Sarete 'licenziati'"