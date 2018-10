Di Maio | “Esuberi nei giornali del gruppo Espresso perché alterano realtà” Il cdr | “Non

ilfattoquotidiano

: Di Maio come Erdogan! Vomita odio su Gruppo Espresso! Schifoso che da ministro dell’industria si rallegri per diffi… - MonicaCirinna : Di Maio come Erdogan! Vomita odio su Gruppo Espresso! Schifoso che da ministro dell’industria si rallegri per diffi… - teseteso : RT @MonicaCirinna: Di Maio come Erdogan! Vomita odio su Gruppo Espresso! Schifoso che da ministro dell’industria si rallegri per difficoltà… - BomprezziMarco : RT @jacopo_iacoboni: Viktor Orban: “stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del Gruppo L'Espresso che, mi dispiace per i lavoratori… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchitra cui quelli dell’stanno avviando processi di esuberinessuno li legge piùogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di, facendo riferimento alla decisione delGedi di chiudere il sito del settimanalee applicare a tutti isti contratti di solidarietà con un taglio degli stipendi del 30%. “Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news deie si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi”, afferma il leader M5s nel video, in cui spiega che le uniche spese che non si potranno fare con il Reddito di cittadinanza sono quelle per il gioco ...