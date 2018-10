scuolainforma

: Def, sindacati sul piede di guerra: per la scuola previsti tagli per 150 milioni - scuolainforma : Def, sindacati sul piede di guerra: per la scuola previsti tagli per 150 milioni - fabrizioolati : La Tecnica della Scuola: Stipendi in calo, è scritto nel Def. Ira sindacati: Governo del cambiamento in peggio, pri… - lucia_paladino : RT @TecnicaScuola: Stipendi in calo, è scritto nel Def. Ira sindacati: Governo del cambiamento in peggio, prima pochi soldi ora nulla - htt… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Dopo la pubblicazione in queste ore della nota di aggiornamento del Def, la maggior parte delle sigle sindacali che tutela i lavoratori dellasono letteralmente suldicon il governo attualmente in carica. Il Def contiene uno per lapari a 150e non prevede fondi per il rinnovo contrattuale A proposito di, in quel documento, ritenuto a torto o a ragione dalle Organizzazioni Sindacali solo un “manifesto propagandistico“, viene specificato che per lasarannosolo, per un ammontare di 150di euro. Oltre al danno anche la beffa, visto che non sarebbe stato previsto neanche un centesimo per quanto concerne il rinnovo contrattuale del personale in oggetto. Il contratto scade, come si sa, il prossimo 31 dicembre 2018. Il Def avrebbe dovuto contenere viceversa una misura relativamente a questo importante ...