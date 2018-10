Def | Di Maio | dopo la bocciatura della Ue | ' Noi non arretriamo'

Manovra - Di Maio : 'Nessun piano B - sul Def non si torna indietro' : 'Nessun piano B' sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e 'deve essere chiaro' anche a Bruxelles, perché sulla Manovra 'il Governo non arretrerà'. Il vicepremier e ...

Ue all'Italia : Def è fonte di preoccupazione. Tria : sono ottimista sul dialogo. Di Maio avverte : non si arretra di un passo - : Ma la Commissione europea ha nel frattempo risposto all'invio della Nota di aggiornamento relativa al Documento economico e finanziario da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria e ha ...

Manovra - Di Maio : «Nessun piano B - sul Def non si torna indietro» : «Nessun piano B» sulla Manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla Manovra «il...

Def - Di Maio : «Non c'è nessun piano B - non si arretra davanti a Bruxelles» : «Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles , adesso inizia la fase i discussione con la commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna. Non c'è nessun piano B». ...

Def - Di Maio : "Nessun piano B - ci aspettavamo che la Manovra non piacesse alla Ue" : MILANO - Nessuna sorpresa nel governo. All'indomani della 'bocciatura' dell'Europa sui conti pubblici , Luigi Di Maio conferma che l'esecutivo non ha intenzione di modificare il quadro macroeconomico ...

Def - Di Maio : "Indietro non si torna Ora Tria discuterà con l'Ue" : "Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles adesso inizia la fase di interlocuzione con la Commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito della lettera inviata ieri dal vice presidente della Commissione europea Vladis Dombrovskis e dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici in risposta al ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Def - Di Maio : 'Ci aspettavamo non piacesse a Ue ma non si arretra' : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ribadisce che malgrado le riserve dell'Ue la manovra non cambia. 'Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia la fase di discussione con ...

Di Maio : Deficit/pil 2 - 4% non è sfida Ue : 17.08 "Portare il rapporto deficit/Pil al 2,4%", ha detto il vicepremier Di Maio a Fanpage, "non è una sfida con l'Europa e non è uno sfizio, è semplicemente il numero che serviva per la "manovra del popolo". Serve"per il superamento della legge Fornero, il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza e i rimborsi ai truffati delle banche". Di Maio spiega poi la soluzione trovata per attribuire il reddito di cittadinanza:sarà dato ...

Il Def alle Camere. Di Maio : '6 anni di galera a chi imbroglia su reddito cittadinanza' : Prosegue la battaglia a distanza fra i vicepremier di Lega e M5s sulle cifre a disposizione per le misure prioritarie. Il vice premier pentastellato garantisce: 'non riceverà un solo euro chi sta sul ...

I bisticci tra Di Maio-Salvini sul Def e la bocciatura di Boeri. Di cosa parlare stasera a cena : "Credo che in giornata il Def arrivi in Parlamento", questo è Luigi Di Maio. E in quel "credo" c'è tutto il capo politico dei 5 stelle. Comunque può essere un primo spunto di chiacchiera a cena, anche perché magari nel frattempo il Def sarà veramente arrivato. Intanto è divertente, ancorché sospetto

Il "nuovo" Def va in Aula - Di Maio dà le cifre : "10 miliardi per reddito - 6 anni di galera a chi imbroglia | Sette miliardi per la Fornero" : Il vicepremier Di Maio corregge il "collega" Salvini e ribadisce che per il reddito di cittadinanza nel Def ci sono 10 miliardi e altri Sette per abolire la Fornero. "Il Pil nel 2019 crescerà". aggiunge. Oggi il testo del Documento verrà depositato in Parlamento

Il "nuovo" Def in Parlamento - Di Maio : ci sono 10 miliardi per reddito - sette per la Fornero : Il vicepremier Di Maio corregge il "collega" Salvini e ribadisce che per il reddito di cittadinanza nel Def ci sono 10 miliardi e altri sette per abolire la Fornero. "Il Pil nel 2019 crescerà". aggiunge. Oggi il testo del Documento verrà depositato in Parlamento

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...