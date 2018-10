Decreto Salvini | Di Maio | “Malumori M5s? Il testo è costituzionale Approvato dai nostri

Decreto Salvini in Aula - malumori tra i senatori M5S : “Una bomba sociale. Fiducia? Sarebbe uno schiaffo” : “Una bomba sociale”. “Non è sicuramente anima 5 stelle ed è indigesto per molti”. “E’ in contrapposizione con il nostro programma”. Il Decreto su sicurezza e immigrazione, dopo la firma del Colle, inizia l’iter parlamentare con l’obbligo di conversione in legge entro sessanta giorni. Per il provvedimento fortemente voluto dal vicepremier della Lega Matteo Salvini non sarà però un passaggio ...

Cosa prevede il Decreto sicurezza di Salvini - : Il decreto sicurezza ha ottenuto il sì del Quirinale. Soddisfatto Matteo Salvini. A breve il testo passerà all'esame del Parlamento

Decreto sicurezza - Salvini : “Fiducia? Spero di no. Vado in parlamento per migliorare il testo” : “Spero di no. Ci sono proposte migliorative che arrivano dai sindaci e associazioni che ho già visto e sottoscriverò personalmente. Se il parlamento vuole migliorare io sono felice. Vado in parlamento sereno per migliorare un testo che porterà più sicurezza nelle città italiane”. Così il ministro dall’interno Matteo Salvini, parlando del Decreto sicurezza, alla manifestazione della Coldiretti a Circo Massimo a Roma. L'articolo ...

Decreto immigrazione - Salvini : “Rispetteremo la Costituzione - ma non siamo fessi” : "Finalmente dopo tante polemiche e tanti che dicevano Mattarella non firmerà, oggi il presidente ha firmato il Decreto migranti e sicurezza: ciapa lì e porta a cà. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Decreto sicurezza - Salvini : “Ora va in Parlamento. Non mollo di un millimetro”. A Moscovici : “Europa vi schifa” : “Finalmente c’è un Decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook dal suo ufficio al Viminale. Nel corso della diretta Salvini ha risposto anche ...

Lettera sul Decreto Salvini. Perché il clima non degeneri : La mossa è politicamente raffinata. Sergio Mattarella, contestualmente alla firma del Decreto sicurezza e immigrazione, invia una Lettera al presidente del Consiglio, secondo un'antica tradizione quirinalizia. Perché avverte "l'obbligo" di sottolineare che, in materia, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo e, in particolare, "quanto disposto ...

Perché il Decreto sicurezza di Salvini ostacola chi vuole combattere davvero la mafia : Vendita al migliore offerente, condono edilizio per gli immobili confiscati, conflitto di interessi per l'Agenzia: mentre le norme sui permessi di soggiorno potrebbero garantire alla mafia nuova manovalanza ricattabile, il provvedimento Salviniano rappresenta già un problema per la gestione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Mattarella firma il Decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Decreto Salvini : la firma - con monito - di Mattarella : In una lettera inviata al premier Conte, il presidente della Repubblica ricorda che restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. Il vipremier su Fb: 'rispettiamo la ...

Decreto Sicurezza : Salvini a Mattarella - rispetto la Costituzione ma prima gli italiani : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde in diretta Facebook al presidente della Repubblica che, nel firmare il Decreto Sicurezza, ha sottolineato l'esigenza di rispettare gli obblighi ...