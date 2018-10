De Marchi vince il Giro dell' Emilia

Giro dell’Emilia 2018 : il capolavoro di Alessandro De Marchi! Si rivede un buon Vincenzo Nibali : Straordinaria vittoria di Alessandro De Marchi al Giro dell’Emilia. Il 32enne friulano della BMC ha trionfato in solitaria sul San Luca dopo una stupenda azione da lontano, attaccando ad oltre 20 km dal traguardo. Completano il podio il colombiano Rigoberto Uran e il belga Dylan Teuns. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che dà segnali positivi e chiude in ottava posizione. Partenza a tutta, con numerosi scatti e la fuga di giornata ...

VIDEO Alessandro De Marchi vince l’undicesima tappa alla Vuelta! Gli highlights : che fuga memorabile del Rosso di Buja : Alessandro De Marchi ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna: il Rosso di Buja si è inserito in una fuga di 19 uomini e sull’ultima salita di giornata ha trovato l’attacco vincente per arrivare il solitaria sul traguardo. Di seguito i VIDEO con gli highlights. Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

A Monza rombano già i motori : per le Ferrari c'è un mondiale da vincere nel nome di Marchionne : Il presidente Fontana lancia l'appello al governo: "Difenda il Gp": l'attesa inizia a Milano con le "rosse" in Darsena