Dalla Polonia in Molise insieme agli alleati | la storia di una famiglia

Portogallo - Cristiano Ronaldo ancora out Dalla lista dei convocati : CR7 salta Polonia e Scozia : Il commissario tecnico del Portogallo ha escluso Ronaldo dalla lista dei convocati per le partite contro Polonia e Scozia Non c’è Cristiano Ronaldo tra i 25 giocatori convocati dal ct del Portogallo, Fernando Santos, in vista delle sfide dei lusitani contro Polonia (seconda giornata della Nations League in programma l’11 ottobre ndr) e Scozia (amichevole il 14 ottobre). “L’assenza di CR7 è una scelta annunciata ...

Mondiali di volley - nessun miracolo azzurro : Italia eliminata Dalla Polonia : La Nazionale di volley lascia il Mondiale tra gli applausi dei tifosi di Torino. Il miracolo invocato da tutti, ovvero quello di battere 3 set a 0 la Polonia con almeno 15 punti di scarto complessivi, non è purtroppo arrivato. La squadra di Blengini non è così riuscita a scacciare la maledizione che ci perseguita dal 2005, quando l'allora ct Montali riuscì a vincere l'Europeo in Italia.Continua a leggere

Volley - Mondiali 2018 : Italia eliminata - azzurri surclassati Dalla Polonia nel primo set. Addio sogni di rimonta : ... la nostra Nazionale doveva battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi ma il sogno si è spento subito al termine del primo set: i Campioni del Mondo si sono imposti per 25-...

Volley - Mondiali 2018 : Italia eliminata - azzurri surclassati Dalla Polonia nel primo set. Addio sogni di rimonta : L’Italia è matematicamente eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile. Non c’è stata nessuna rimonta al Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale doveva battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi ma il sogno si è spento subito al termine del primo set: i Campioni del Mondo si sono imposti per 25-14 e hanno così matematicamente estromesso gli azzurri dalla rassegna iridata, staccando il pass per le ...

Mondiali di volley - Italia schiacciata Dalla Serbia : “Serata da cancellare”. Match con la Polonia decisivo per la semifinale : “Cancelliamo questa serata”. Osmany Juantorena è amareggiato. L’Italia del volley subisce la sua seconda sconfitta in questi Mondiali, la prima senza vincere nemmeno un set, contro la Serbia allenata da Nikola Grbic. Al PalaAlpitour di Torino, di fronte a 11.700 spettatori, gli azzurri sbagliano questa prima partita del minigirone a tre da cui usciranno due semifinaliste. Bisognerà aspettare il risultato della partita di stasera tra gli slavi e ...

Nuovo record per la Nissan Leaf - Dalla Polonia al Giappone" : ...- spiega Kaminski - dimostra la fattibilità di un viaggio a zero emissioni a bordo di un'auto 100% elettrica ed è un esempio per gli esploratori che vogliono visitare gli angoli più remoti del mondo ...

Polonia - Tomasz ha 25 anni ma ne dimostra 12 : è affetto Dalla malattia di Fabry : In Polonia vive Tomasz Nadolski, un ragazzo di 25 anni affetto da una patologia rara conosciuta come malattia di Fabry. Il giovane, all'apparenza, ha l'aspetto di un ragazzino di 12 anni, perché l'anomalia congenita di cui soffre ostacola la crescita fisica. La malattia di Fabry può anche danneggiare il sistema cardiovascolare e i reni, rendendo l'organismo incapace di sintetizzare le molecole lipidiche. Il ragazzo polacco ha spiegato al Daily ...