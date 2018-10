Dal 2019 lo scontrino diventa elettronico E arriva anche un lotteria per le “e-fatture” 

WhatsApp - Dal 2019 pubblicità nelle storie - Facebook rassicura : 'Niente spam' : Più di un miliardo di utenti, 450 milioni di storie all'anno pubblicate, sono dati che confermano come WhatsApp abbia una grande visibilità. Proprio per questo gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea hanno deciso di lanciare all'inizio del 2019 le pubblicità sull'applicazione. Gli utenti, appena letta la notizia, hanno criticato la scelta, ma il country manager di Facebook per l'Italia Luca Colombo ci ha tenuto a ...

"Riconoscimento facciale" negli aeroporti indiani Dal 2019 : Anche l'India punta a introdurre i sistemi di "riconoscimento facciale" ai controlli di sicurezza nei propri aeroporti . Il Ministro indiano dell'Aviazione Suresh Prabhu, in una intervista al Times of ...

Manovra - bozza dl fiscale : la fattura elettronica sarà graduale - slitta a luglio 2019 | 'Lotteria degli scontrini' Dal 2020 : L'ingresso della fatturazione elettronica sarà graduale: l'obbligo, previsto dal primo gennaio, slitta al primo luglio 2019 e riguarderà solo contribuenti con volume d'affari sopra i 400mila euro l'...

Whatsapp - Dal 2019 inserzioni pubblicitarie nelle stories : Whatsapp ospitera' presto degli annunci pubblicitari. A guardarla in maniera fredda e distaccata la si potrebbe valutare come la scelta normale di un team di sviluppatori vogliosi di monetizzare il proprio lavoro. Con un po' di trasporto invece si guarda con una certa ansia a cosa accadra' all'app di messaggistica attualmente più diffusa tra i possessori di smartphone. Basta guardare le classifiche dei download dei vari app-store per notare come ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata Dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...

Pensioni - Dal 2019 si va con 38 anni e senza tagli : il Governo conferma : Dal prossimo anno si potrà andare in pensione grazie alla quota 100, misura di uscita anticipata certa con l’approvazione del Def al 2.4%. La quota 100 sarà, come ha confermato sia Salvini quanto il sottosegretario al Ministero del Lavoro Durigon, senza tagli. Nessun ricalcolo col contributivo dal '96, e nessun taglio dell’1.5% per ogni anno di anticipo rispetto alla legge Fornero. Vediamo dunque chi potrà accedervi e le prime reazioni. Quota ...

Fuori Salerno Dal tour 2019 di Vasco Rossi - bandito l’Arechi per i nuovi concerti negli stadi : Il tour 2019 di Vasco Rossi non toccherà Salerno. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, il rocker di Zocca non potrà esibirsi all'Arechi dopo la decisione dell'amministrazione comunale. La notizia è riportata sul quotidiano La Città e parla dell'estromissione del tour del Blasco da Salerno, che non sarebbe disponibile per la data richiesta dall'organizzazione che avrebbe richiesto una tappa per la seconda metà del mese di ...

Pensioni anticipate e precoci : verso rinvio Q41 Dalla LdB2019 : Il tema della ricerca di una quadra sui provvedimenti di flessibilità in avvio nella legge di bilancio 2019 potrebbe sacrificare nel breve termine la nuova quota 41 dei lavoratori precoci, che però non verrebbe abbandonata ma semplicemente rinviata alla prossima Manovra. È quanto emerge dalla stampa economica specializzata, che riferisce l'intenzione dell'esecutivo di partire con la sola quota 100. Una misura che prevede una storia contributiva ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano riparte Dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...

Europa League 2018-2019 - Milan-Olympiacos 3-1 : Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri Dalle difficoltà : Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere ...

Arriva la pubblicità su WhatsApp? Ecco come sarà. Al via Dal 2019 : WhatsApp pubblicità: rivoluzione in arrivo. Il principale social di messaggistica cambia veste. Dite addio alle chat senza pubblicità: con il nuovo anno, secondo alcuni rumors rilanciati da WABetaInfo su Twitter, gli spot non risparmieranno il sistema di messaggistica più famoso. Ci si chiede, però, dove saranno i banner e se saranno, come si ipotizza, orientati a seconda delle preferenze dell’utente, individuate sulla base degli argomenti ...

I conti della manovra del popolo 20 miliardi Dall'inizio del 2019 : Le misure del contratto di governo per il rilancio economico del paese, reddito di cittadinanza, riforma della legge Fornero, introduzione della flat tax, assunzione straordinaria delle forze dell'ordine che saranno contenute, tra le altre, nella prossima manovra partiranno, riferiscono fonti Lega e M5S, all'inizio del 2019 e saranno finanziate con una copertura di circa 20 miliardi di euro Segui su affaritaliani.it

Manovra - oggi Def chiuso : Tria - “deficit calo Dal 2019”/ Ultime notizie - Moscovici : “faremo rispettare regole” : Manovra Economica, Di Maio "deficit al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Previdenza : Quota 100 a partire Dal 2019 per favorire il ricambio generazionale : Chi andra' in pensione con Quota 100 non subira' alcuna penalizzazione. L'obiettivo è favorire il ricambio generazionale, ad affermarlo è il deputato della Lega Claudio Durigon che ha pienamente approvato le ipotesi dell'esecutivo riguardanti l'approvazione del sistema delle quote a partire dal 2019 senza la penalizzazione dell'1,5 % [VIDEO] ipotizzata qualche tempo fa. Quota 100 a partire dai 38 anni di contributi Come riportato sul quotidiano ...