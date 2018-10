Curare o denunciare? «Per i medici la salute del paziente viene prima di tutto»

vanityfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) «È una polemica che torna periodicamente quella in cui si scontrano il diritto alla sicurezza dei cittadini e il diritto alla cura dei malati. Da sempre la classe medica ha ritenuto che fosse prevalente il diritto alla cura». Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini deiè fermo sul principio che è base della professione. A far tornare in primo piano il tema è la vicenda di Trento con presunto rifiuto di cura di cui si sta occupando l’ordine locale dei. Un medico del Pronto soccorso, a Trento, si sarebbe rifiutato diuna persona col permesso di soggiorno scaduto e avrebbe chiamato i carabinieri. Altra versione dei fatti dice che le forze dell’ordine siano state chiamate perché l’uomo aveva dato in escandescenze minacciando il personale dell’ospedale. «Solidarietà al medico di Trento che ha segnalato un marocchino irregolare» dice il ...