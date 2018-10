Cristiano Ronaldo | l' incoraggiamento della mamma | ' Buona fortuna a te e alla Juventus'

Ogni Cristiano è bell'a mamma sua : la madre di Ronaldo lo incoraggia su Instagram : Il momento di Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso del presunto stupro nel 2009, è difficile e la mamma, Maria Dolores Alveiro, gli fa un incoraggiamento sui social, postando su Instagram una foto con 'CR7' che la abbraccia: "Buona fortuna figlio, anche alla tua squadra, perché insieme siamo più forti. Forza Juventus". Il post ha raccolto centinaia di commenti, soprattutto di portoghesi e italiani, quasi tutti di ...

Stupro Cristiano Ronaldo - nuove rivelazioni shock : Stupro Cristiano Ronaldo – La Juventus si prepara a scendere in campo nella gara di campionato contro l’Udinese, nel frattempo arrivano nuove clamorose dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Sono spuntate anche nuove dichiarazioni di Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel, molto dettagliate, in merito a quanto accaduto quella sera: “Ero in bagno quando lui si è presentato con il pene fuori dai pantaloni, mi ha chiesto di ...

Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro : nuove rivelazioni shock - intanto le prove “scompaiono” dagli archivi : Kathryn Mayorga continua la sua crociata accusando di stupro il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, il quale si difende raccontando la propria versione dei fatti Cristiano Ronaldo al centro di un caso caldissimo, un presunto stupro risalente al 2009 denunciato in questi giorni da Kathryn Mayorga ai microfoni di Der Spiegel. Leslie Mark Stovall, avvocato della donna, ha rivelato come le prove che dovevano essere custodite dalla polizia ...

LIVE Udinese-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo torna in campo - friulani per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro - la polizia di Las Vegas avrebbe smarrito le prove dell'epoca : Ma l'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il presunto stupro del 13 giugno 2009 a Las Vegas è fondata ? Una lettura attenta delle carte in possesso della rivista tedesca «Der Spiegel» dimostra che sono ...

Cristiano Ronaldo - doppia partita : a Udine e negli Usa : Cristiano Ronaldo, 33 anni, fuoriclasse della Juventus. Afp Il campo per cercare di dimenticare, almeno per qualche ora, una settimana difficile, contrassegnata dagli sviluppi sul caso del presunto ...

FIFA 19 scaricherà Cristiano Ronaldo? Guai in vista per il campione portoghese : FIFA 19 è approdato sul mercato da ormai più di una settimana, e milioni sono gli utenti da tutto il mondo che hanno allacciato i propri scarpini digitali e si sono lanciati sui campi da gioco confezionati da Electronic Arts. A fare capolino sugli scaffali degli utenti, in bella mostra, ci sarà poi indubbiamente il faccione di Cristiano Ronaldo, uomo copertina del titolo assieme a un altra stella del firmamento calcistico quale è Neymar. Ma la ...

Cristiano Ronaldo - le accuse di stupro fanno crollare la Juve in Borsa : Il caso Ronaldo è esploso lunedì quando la polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto una indagine sulle accuse mosse da Kathryn Mayorga, una ragazza di 34 anni, di aver...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : via dalla pagina ufficiale di EA Sports e da quella della serie FIFA : Cristiano Ronaldo è ormai attaccato da tutti i fronti, dopo l'accusa di stupro rivoltagli da Kathryn Mayorga . L'ex modella americana ha infatti raccontato di aver avuto un rapporto non consensuale ...

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

Cristiano Ronaldo - EA Sports cancella il portoghese dal sito ufficiale : La riapertura del caso di presunto stupro ai danni di una ragazza statunitense, risalente a oramai dieci anni fa, sta avendo le prime ripercussioni nel dorato mondo di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese ha già espresso la propria estraneità ai fatti, ribadendo di essere tranquillo, mentre il club bianconero, prima attraverso una nota sui social, poi ...

Cristiano Ronaldo sceglie l'avvocato delle star per difendersi dalle accuse di stupro : l fuoriclasse della Juve si è rivolto a David Chesnoff, penalista che in passato ha difeso anche Tyson, DiCaprio e O'Neal. CR7 è coinvolto nel caso di una presunta violenza sessuale denunciata da una modella, che sarebbe avvenuta nel 2009 a Las Vegas. Il titolo Juve in Borsa oggi perde il 9,92 per cento--Cristiano Ronaldo ha scelto l'avvocato delle star, uno dei più famosi degli Stati Uniti, per difendersi dalle accuse di violenza sessuale. Il ...

Cristiano Ronaldo : il peso della numero 7 : Il miracolo del marketing, attraverso CR7 che è ormai è un brand riconosciuto, idolatrato e ricercato in tutto il mondo, ha fatto sì che, dalle vette delle Ande al deserto di Gobi, chiunque lo ...