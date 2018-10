Crisi Real | sconfitto 1-0 dall' Alaves

Real Madrid in Crisi : sconfitto dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

Il racconto del reale - documentario Hbo ad altezza d’uomo che fotografa un’Italia in piena Crisi nel tumulto migratorio : “Sarà il caos” : Per il ciclo “Il racconto del reale”, domenica 7 ottobre dalle 21.15 su Sky Atlantic va in onda IT WILL BE CHAOS – SARÀ IL CAOS, documentario prodotto da HBO – che è stato presentato al Milano Film Festival il 2 ottobre. Il film affronta con complessità i risvolti umani e sociali della crisi migratoria nel Mediterraneo. Lo fa raccontando in presa diretta le storie di due uomini, costretti a mettere a repentaglio la vita delle proprie ...

Real - United e Bayern in Crisi di identità : Spagna, Inghilterra, Germania: a ciascuno la propria crisi. Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco sono tutte uscite con le ossa rotte, o quasi, dal martedì di Champions, confermando un ...

Real Madrid e Manchester United in Crisi : doppio tonfo in Europa : ROMA - Quando cadono gli dei, il rumore che fanno è sempre parecchio fragoroso. Adesso che per Real Madrid e Manchester United la crisi si è ufficialmente aperta, inizia la caccia ai colpevoli. E i ...

Real Madrid - Crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo : Real Madrid– Il più lungo digiuno di gol da 11 anni a questa parte, un avvio di Liga balbettante (nonostante il primato, ma con soli 14 punti) e un ko inaspettato a Mosca in Champions che non ha fatto altro che aumentare perplessità, malumori e rimpianti nello spogliatoio dei campioni d’Europa. Nostalgia canaglia Ebbene si, […] L'articolo Real Madrid, crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo proviene da Serie A News ...

Crisi Real Madrid nel post Cristiano Ronaldo : “non si copre il sole con un dito” : Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid in estate, il club non sta riuscendo a sopperire a questa mancanza di rilievo “Cristiano ha fatto molto a Madrid e non si copre il sole con un dito. Ha segnato moltissimi gol con il Real, ma ora è il passato. E non si può vivere di passato. Gli auguriamo il meglio, ma il nostro pensiero deve andare a noi. E per vincere le partite bisogna lottare“. Keylor Navas manda messaggi chiari dopo i ...

Cinque gol per la Viktoria : DiFra è fuori dalla Crisi e secondo davanti al Real : In mezzo - scrive Fabio Bianchi su 'La Gazzetta dello Sport' - gioia per Under e Kluivert , i peperini della fascia che sembravano in motorino a confronto dei compassati rivali. La brutta sconfitta ...

Il Real Madrid omaggia la ribelle palestinese Ahed e manda in Crisi di nervi Israele : Israele contro il Real Madrid. Emmanuel Nahshon, portavoce del ministero degli Esteri - retto dal premier Benyamin Netanyahu - ha attaccato la squadra spagnola per aver accolto Ahed Tamimi, 17 anni, la ragazza che ha scontato otto mesi di prigione dopo aver schiaffeggiato un soldato israeliano e considerata dai palestinesi la pasionaria della lotta contro lo Stato ebraico."Il prestigioso club di calcio del Real Madrid - ha twittato Nahshon - ...

Genova è paese reale in Crisi e comincia a infuriarsi con il governo : Poco più di un mese fa la gente di Genova che partecipava ai funerali di stato per i quarantatre morti del viadotto Morandi tributò un lungo applauso agli uomini del governo, incluso il ministro delle ...

Temptation Island Vip - in Crisi le prime coppie : 'Valeria Marini ha lasciato Patrick prima del reality'. Problemi anche per Nilufar e ... : Valeria Marini e Patrick Baldassarri non sarebbero più una coppia e la colpa potrebbe non essere del tentatore Ivan. I due, protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, sono già ...

Temptation Island e la Crisi del reality vip : Dopo mesi di attesa, voci di corridoio e rumors, ieri sera, durante la finale di Temptation Island è andato in onda il promo della versione vip del reality di Canale 5. Sulla carta era tutto perfetto: attorno alle 22.50, quando il pubblico era in ansia per le sorti delle coppie sull’isola delle tentazioni, è apparsa per soli 20 secondi Simona Ventura, che, tra immagini di spiagge bianche e temibili falò, ha annunciato che prossimamente anche le ...