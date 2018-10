Cremona | protestano davanti a Prefettura tolto il diritto all’accoglienza a 6 migranti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 ottobre 2018) Aseisono ‘nel limbo’: accoglienza revocata e allontanamento dalla struttura che li ospitava. Permesso di soggiorno non scaduto, quindi ancora richiedenti asilo. Ma sono spariti. “Sono quasi certamente nei pressi della struttura il Maremmano Bianco (in località Gabbioneta Binanuova, ndr), il centro di accoglienza straordinaria (Cas) in cui alloggiavano”, afferma Rosanna Ciaceri, referente della Consulta degli stranieri di, prima città in Lombardia ad avere un’assemblea comunale elettiva aperta agli immigrati. Per questi, di cui non c’è traccia, lo Stato non paga più i 35 euro al giorno alla struttura di accoglienza, ma d’altra parte non possono essere espulsi dal territorio nazionale in quanto non è stato neppure avviato l’iter che potrebbe portare ad un simile provvedimento, non avendo commesso alcun reato. Alla base ...