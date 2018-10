Cottarelli | Italia ha usato male l' Euro

Carlo Cottarelli : "Italia più fragile ed esposta a choc esterni" : "Fissare il deficit al 2,4 per cento del Pil per i prossimi tre anni significa rendere l'Italia più fragile e più esposta alle oscillazioni dei mercati finanziari". È quanto si legge in una nota dell'Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli sui numeri del Def."Con un rapporto tra debito e Pil che non scende o scende leggermente" l'Italia "rimane più esposta del passato al rischio di choc esterni". ...

Manovra - Cottarelli : 'Con 2 - 5% Italia a rischio - Di Maio diverso da Macron' : 'Avere un deficit intorno al 2,5% sarebbe un rischio per l'Italia'. Ne è convinto Carlo Cottarelli che spiega a LaPresse perché condivide quel limite invalicabile che anche il ministro dell'economia ...

Cottarelli : 'Senza euro Italia sarebbe cresciuta di più' : L'ex responsabile alla revisione della spesa, in un'intervista rilasciata a Italia Oggi , non nasconde come la moneta unica abbia avuto un ruolo nell'evoluzione dell'economia Italiana: ma la ...

Cottarelli : "Italia resta vulnerabile - duro ridurre il deficit con flat tax e riforma pensioni" : Per me le cose da fare per far crescere economia sono altre: partirei da riduzione della burocrazia, c'è l'evasione fiscale che obbliga a tenere tasse più alte'. 'Quota 100? Sarebbe bello andare in ...

Titoli di Stato - chi li compra? Dal Forum Ambrosetti le risposte di economisti e finanzieri italiani : da Monti a Cottarelli - da Profumo a Davide Serra : Il debito pubblico cresce. Per finanziare la spesa bisognerà vendere Titoli di Stato sul mercato. Ma chi comprerà i Buoni del Tesoro italiano? E quando costerà a Paese farsi prestare denaro sui mercati internazionali? Il fattoquotidiano.it lo ha chiesto ai protagonisti dell’industria, della finanza e della politica italiana presenti al The European House – Ambrosetti di Cernobbio: da Monti a Cottarelli, da Gros-Pietro a Davide Serra. E le ...

Carlo Cottarelli - la sciagura sull'economia italiana : 'Così moriremo di spread' : Per il momento l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli , è solo preoccupato per la strada che sta prendendo l'economia italiana. Ma il tempo per passare dalla preoccupazione alla paura non sembra poi così lontano. Già la situazione attuale, con i mercati che cominciano a prendere di mira l'Italia e lo spread ...

Cottarelli : 'modo migliore per proteggere italiani è evitare crisi tipo 2011 - spread costa miliardi' : Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli". Lo ha detto l'ex commissario alla Spending ...

Carlo Cottarelli : 'Eccesso di debito e crisi di fiducia Turchia - rischio contagio per l'Italia' : 'La Turchia è travolta da una profonda crisi di fiducia, la lira turca è crollata rispetto al dollaro e la banca centrale ha portato i tassi di interesse a livelli elevatissimi', scrive Carlo ...

Carlo Cottarelli : "Eccesso di debito e crisi di fiducia. Turchia - rischio contagio per l'Italia" : "L'economia turca è cresciuta seguendo le indicazioni del Fondo monetario per il quale lavoravo. Poi le politiche monetarie e fiscali sono state usate in modo troppo espansivo. Non dover sottostare ai ...