Costantino Vitagliano | la madre è morta | le lacrime a Verissimo

Costantino Vitagliano in lacrime per la morte della mamma : «Non riesco più a uscire di casa» : Costantino Vitagliano piange a Verissimo ricordano la recente scomparsa della mamma . L'ex tronista Costantino Vitagliano ha voluto raccontare il terribile dramma che questa estate ha colpito la...

Costantino Vitagliano/ Piange per la morte della madre Rosina : "Mi sono sentito una nullità" (Verissimo) : Costantino Vitagliano , l'ex tronista di Uomini e Donne, si racconta a Verissimo e si commuove per la malattia della mamma. La sua gioia? La figlia Ayla(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:31:00 GMT)

Costantino Vitagliano/ Commosso a Verissimo : la malattia di mamma Rosina e l’affetto per la figlia Ayla : Costantino Vitagliano , l'ex tronista di Uomini e Donne, si racconta a Verissimo e si commuove per la malattia della mamma . La sua gioia? La figlia Ayla (Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Costantino Vitagliano : età - altezza - peso - fidanzata - figlia - madre. Tutto sul ‘re’ dei tronisti di Uomini e Donne : Costantino Vitagliano: un nome e cognome che non si può non associare a Uomini e Donne. È stato il ‘re’ dei tronisti: in tanti, dopo di lui, hanno cercato di imitare la sua gestualità, il tono di voce e i dettagli che gli hanno consentito di diventare celebre al grande pubblico oltre ad avere la possibilità di ‘registrare’ incassi da record per ospitate televisive e in discoteca. Indimenticabile, inoltre, la prima storia ...