Congresso Usa | Trump in testa alle elezioni di metà mandato

Facebook e Twitter hanno testimoniato davanti al Congresso Usa : Sheryl Sandberg e Jack Dorsey (Foto: Drew Angerer/Getty Images) Mercoledì 5 settembre a Washington si è ritornati a parlare di interferenze esterne esercitate mediante le piattaforme sociali. davanti al Congresso americano sono apparsi il ceo di Twitter Jack Dorsey e la direttrice operativa di Facebook Sheryl Sandberg. Assente invece Google, nonostante fosse stato invitato. Dorsey è apparso subito in difficoltà, ammettendo che Twitter non è ...

Associazione Luca Coscioni - Facebook censura la locandina del Congresso - poi si scusa : “È stato un errore”. Cappato : “Dettami cinquecenteschi” : “Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni che includono riferimenti impliciti a scene di nudo. Ti consigliamo di usare contenuti che concentrano l’attenzione sul tuo prodotto o servizio, e non sulla nudità“. È la nota spersonalizzata con cui Facebook spiega all’Associazione Luca Coscioni perché ha scelto di censurare la locandina del suo 15° congresso, in programma dal 5 al 7 ottobre a Milano, dal titolo ‘Le ...

Forza Spaziale Usa : Trump vuole la nuova armata/ Ultime notizie : il progetto rischia bocciatura al Congresso : Forza Spaziale USA: annunciata la nuova armata. Ultime notizie: proteggerà dagli attacchi ‘extra-terrestri'. Ne ha parlato ieri al Pentagono il vice-presidente Pence(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Rashida Tlaib - prima donna musulmana al Congresso Usa : Rashida Tlaib, madre di due figli e figlia di immigrati palestinesi, in passato arrestata per aver disturbato un discorso del presidente americano, Donald Trump, è entrata nella storia, aggiudicandosi il lasciapassare per diventare la prima donna musulmana nel Congresso degli Stati Uniti.L'ex assistente sociale 42enne ha vinto le primarie democratiche a Detroit, nel Michigan. Senza candidati repubblicani o di altri partiti, è ...