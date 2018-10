Concorso esterno nel clan stangata per i fratelli Ragosta

‘Ndrangheta - arrestata la criminologa Angela Tibullo per Concorso esterno. Dda : “Era al servizio delle cosche” : Dalle trasmissioni televisive come “La vita in diretta” o “Un giorno in pretura” al carcere, passando per i convegni in cui discettava sui problemi dei detenuti. Frequentava il mondo dell’antimafia ma, in realtà, era al servizio della ‘Ndrangheta. La criminologa Angela Tibullo di Polistena voleva essere la “regina della penitenziaria” e per questo si prodigava per corrompere i periti che dovevano certificare l’incompatibilità al regime ...