Coldiretti | al ristorante è fuorilegge un contenitore di olio su 4

(Di sabato 6 ottobre 2018) Aldisu 4 (22%) che non rispetta l’obbligo del tappo antirabbocco, entrato in vigore quasi 4 anni fa con la Legge 30 Ottobre 2014, n. 161 che prevede anche sanzioni e la confisca del prodotto. È quanto ha denunciato lasulla base dei dati Ixe’ alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati – sottolinea la– in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo ...