Clima | Corea del Sud | i delegati approvano il rapporto IPCC

Clima - WWF : da oggi il summit IPCC in Corea per valutare le azioni necessarie per ridurre il riscaldamento globale : Da oggi al 5 ottobre, i governi si riuniranno a Incheon, in Repubblica di Corea (Corea del Sud), per approvare il rapporto scientifico speciale che dovrà indicare le azioni da mettere in atto per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Si prevede che il rapporto evidenzi la necessità di un’azione urgente per il Clima, dato che gli impatti Climatici stanno aumentano di intensità, ...