Classifica Generale provvisoria vede in testa tre equipaggi italiani con tre driver

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez vola in graduatoria generale - Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo : Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha. Classifica Mondiale MotoGP ...

Madrid Challenge by la Vuelta 2018 : super Giorgia Bronzini - torna alla vittoria! Classifica Generale a Van Dijk : Seconda e decisiva frazione per il Madrid Challenge by la Vuelta 2018, corsa iberica facente parte del Women’s World Tour. Nella tappa completamente pianeggiante in quel di Madrid, di 100 chilometri nella capitale spagnola, ad imporsi è una fantastica Giorgia Bronzini. L’azzurra, ex campionessa del mondo, che ha già annunciato il ritiro per la prossima stagione, si è imposta in uno sprint ristretto, tornando al successo a circa 5 ...

Rally Turchia 2018 : Ott Tanak non sbaglia e centra il successo finale - tutto riaperto in Classifica generale : Ott Tanak (Toyota Yaris) si aggiudica il Rally di Turchia 2018, undicesimo appuntamento del Mondiale, e vince il terzo Rally consecutivo. L’estone a questo punto si rilancia anche a livello di classifica generale, salendo in seconda posizione e portandosi a sole 13 lunghezze da Thierry Neuville (Hyundai i20) che si è fermato in 14esima, salvando almeno in parte il suo weekend con la vittoria nel Power Stage finale. Alle spalle di Tanak, a ...

Ciclismo – Tour of China I : la Nippo Vini Fantini sorride - secondo posto nella Classifica Generale per Cima : Si chiude con il secondo posto nella classifica generale finale il Tour of China I di Damiano Cima, premiato anche per la terza piazza colta nella classifica finale a punti Si è concluso oggi il Tour of China I. Al termine della competizione cinese il giovane italiano Damiano Cima ha colto il secondo posto in classifica generale, a soli 8’’ dal leader colombiano Juan Sebastian Molano. Il suo bottino complessivo ammonta a una vittoria di ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates ipoteca la Classifica generale. Domani al britannico basterà amministrare : Un dominio assoluto e davvero incontrastato. Questa volta difficilmente può riaccadere ciò che è successo qualche mese fa al Giro d’Italia, quando Simon Yates aveva dato spettacolo nelle prime due settimane, salvo poi crollare proprio nell’ultimo week-end. Alla Vuelta a España 2018 il corridore britannico si è gestito al meglio venendo fuori proprio sul finale e, ora che ha la Maglia Rossa praticamente in cassaforte, deve solo ...

Vuelta 2018 – Valverde si rifà sotto - scende il vantaggio di Yates : ecco la nuova Classifica Generale dopo la 17ª tappa : Lo spagnolo guadagna otto secondi su Yates al termine della diciassettesima tappa della Vuelta, adesso il gap tra i due scende a 25 secondi La diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna parla canadese, Michael Woods vince sul Balcon de Bizkaia centrando il secondo successo in carriera. Dietro di lui Teuns e De La Cruz, con Nibali che chiude decimo dopo oltre cento chilometri di fuga. Per quanto riguarda la classifica generale, Simon ...

Vuelta 2018 - La Classifica Generale al termine della 2ª settimana : Simon Yates ancora leadaer dopo la 15ª tappa : Simon Yates ancora in maglia rossa dopo la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: ecco la classifica generale dopo la seconda settimana di gare La 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, da Ribera de ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : tappa a Caleb Ewan - Classifica Generale a Julian Alaphilippe : È l’australiano Caleb Ewan a togliersi la soddisfazione di chiudere a braccia alzate in quel di Londra, nell’ottava ed ultima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018. Nella classica frazione conclusiva, molto breve (soli 77 chilometri) e con il circuito cittadino nella Capitale britannica, il corridore della Mitchelton-SCOTT ha battuto in volata Fernando Gaviria. La classifica generale è andata invece a Julian Alaphilippe (Quick-Step ...

Vuelta 2018 - la Classifica Generale : Yates vola in maglia rossa : Vuelta 2018, Simon Yates vola in vetta alla classifica generale della corsa a tappe spagnola dopo la vittoria di tappa odierna Vuelta 2018, Simon Yates vince la tappa numero 14 della corsa a tappe spagnola e vola in vetta alla classifica generale. Il ciclista della Mitchelton-Scott sopravanza Valverde di 20 secondi, seguito dal compagno della Movistar Quintana e da Miguel Angel Lopez. Un vero e proprio colpaccio quello di Yates che ...

Vuelta 2018 - ecco come cambia la Classifica Generale dopo la 13ª tappa : Vuelta 2018, la 13ª tappa è stata vinta da Oscar Rodriguez, mentre la maglia rossa la mantiene il ‘padrone di casa’ Herrada Vuelta 2018, la 13ª tappa è stata vinta da Oscar Rodriguez. Lo spagnolo sorprende nell’ultimo chilometro Rafa Majka e Dylan Teuns, tagliando in solitaria il traguardo de La Camperona. Per quanto concerne la classifica generale, Herrada ha mantenuto la maglia rossa di leader della corsa, ma i distacchi da ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : undicesima tappa. Continuo 'mangia e bevi' - possibili imboscate per la Classifica generale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'undicesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. ...

Vuelta 2018 - Yates maglia rossa davanti a Valverde - ma occhio a Quintana : la Classifica Generale al termine della 1ª settimana : Simon Yates in maglia rossa davanti a Valverde e Quintana: la classifica generale della Vuelta 2018 al termine della prima settimana Con i 200.8 km di tracciato che hanno accompagnato gli appasionati ...