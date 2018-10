Classic Weekend di Misano | l’evento entra nel vivo

sportfair

(Di sabato 6 ottobre 2018) Vecchie signore in pista e fuori.nelildiPremiazione del Garage Contest a Motodoc di Perugia. Presentata la pubblicazione di “Road Map” e subito dopo l’inaugurazione ufficiale della mostra dedicata al grande ‘RENZO PASOLINI. Dal 1938 moto e leggende del motociclismo’ E’to nelil, la festa dedicata alle “vecchie signore” che hanno tracciato la storia del motociclismo in Italia e non solo, organizzata da MWC in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. Questa sesta edizione –è nato nel 2013 – consolida l’obiettivo di portare aun evento sportivo, ma soprattutto un contenitore culturale capace di celebrare dalle radici la tradizione del motorsport nel nostro territorio. Appuntamento quindi ache, sino a domani domenica 7 ottobre, diventa la meta dei motociclisti più ...