Ciclismo | tragedia in Belgio | morto a 23 anni Jimmy Duquennoy

Ciclismo - tragedia in Belgio : morto Jimmy Duquennoy - aveva 23 anni. Probabile arresto cardiaco : Una nuova tragedia ha sconvolto il mondo del Ciclismo : Jimmy Duquennoy , 23enne professionista in forza alla WB Aqua Protect Veranclassic, è purtroppo deceduto. La morte sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco , a comunicare la triste notizia è stata la sua stessa squadra tramite un comunicato: “Abbiamo appreso stamane la terribile notizia della morte di Jimmy Duquennoy . Jimmy è morto improvvisamente ieri sera a casa sua. aveva 23 anni. ...

Tragedia nel mondo del Ciclismo - Ex gregario di Indurain morto suicida : Terribile Tragedia nel mondo del ciclismo: un ex campione 50enne si è suicidato oggi, è stato gregario di Indurain Agghiacciante notizia nel mondo del ciclismo: l'ex gregario di Indurain, Armand De las Cuevas, è morto oggi suicida. L'ex ciclista 50enne si è tolto la vita nel 'buen retiro' di Ile de la Rèunion, dove viveva con la moglie da ...