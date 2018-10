Ciclismo – Quanta dolcezza in casa Trentin | la tenera sorpresa al campione europeo FOTO

sportfair

: RT @Eurosport_IT: Quante emozioni in maglia azzurra, quanta gioia prima di quella iridata! ???????? #Ballan, #Bettini, #Bastianelli, #Guderzo,… - m_dazzi : RT @Eurosport_IT: Quante emozioni in maglia azzurra, quanta gioia prima di quella iridata! ???????? #Ballan, #Bettini, #Bastianelli, #Guderzo,… - Eurosport_IT : Quante emozioni in maglia azzurra, quanta gioia prima di quella iridata! ???????? #Ballan, #Bettini, #Bastianelli,… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Matteoe la dolce… europea:indelo Matteoè partito per disputare il Gp Beghelli: ild’Europa in carica, prima dell’ultimo allenamento prima della partenza ha ricevuto una piacevolissima. Il corridoreo ha trovato ini suoi due figli con addosso la sua stessa maglia da camione. Una dolcissimache riempie d’amore anche i cuori di pietra. “Stavo partendo per un giretto stamattina prima di partire per il #gpbeghelli e i miei 2 nanetti mi hanno fatto il migliore degli “in bocca al lupo”!! Troppi pretendenti alla maglia diinora. La sfida per manrenere il titolo prosegue (e non solo in bici) Grazie a @giordanacycling per il regalone! Sono fierissimi!“, ha scritto sui social. L'articolo ...