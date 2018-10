Ciclismo | è morto Jimmy Duquennoy | aveva 23 anni | sarebbe stato colpito da un attacco

Lutto nel mondo del Ciclismo : Jimmy Duquennoy morto improvvisamente a soli 23 anni : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto all’età di soli 23 anni il corridore belga Jimmy Duquennoy. L’annuncio è stato dato dalla squadra, la WB-Aqua Protect-Veranclassic, che ha appreso la notizia questa mattina. Duquennoy è morto all’improvviso venerdì sera a casa sua, per un arresto cardiaco. Dopo aver iniziato la carriera nel team Color-Code-Aquality Protect, Duquennoy era diventato professionista nel 2016. Aveva corso ...

Ciclismo : è morto Javier Otxoa a 43 anni dopo una lunga malattia : Javier Otxoa, ex professionista spagnolo che militò nella Kelme nel suo periodo da corridore, è morto all’età di 43 anni dopo aver invano tentato di sconfiggere una lunga malattia. Otxoa era nato a Baracaldo il 30 ottobre 1974. Professionista dal 1997 con la Kelme, raggiunse il suo massimo momento di gloria nel Tour de France 2000. Nella decima tappa, che andava da Dax a Lourdes-Hautacam, Otxoa s’inventò una lunghissima fuga in ...

Ciclismo - morto suicida Armand de las Cuevas : Si è tolto la vita l'ex ciclista Armand de las Cuevas, aveva cinquant'anni. Il francese conquistò anche la maglia rosa al Giro d'Italia del 1994 e fu soprattutto gregario del grande Indurain.Continua a leggere

