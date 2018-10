Chrome per Android | attenzione utenti Jelly Bean il supporto sta per terminare

Presto off limits Google Chrome su 35 milioni di smartphone : stop browser per questi dispositivi : Una gran brutta notizia per i fan di Google Crome in qualità di browser preferito per il loro smartphone Android. Sono in molti ad utilizzare proprio questa soluzione per navigare da device nel web e l'opzione ora è in procinto di essere non più utilizzabile da un gran numero di user fedeli al sistema operativo del robottino verde: il tutto a causa del mancato supporto di una nuova versione dell'app per i firmware meno recenti. Come ...

Google Project Stream è la nuova piattaforma per giocare in streaming su Chrome - GizBlog : Come già sottolineato, sarà possibile giocare direttamente da Chrome uno dei browser più apprezzati e diffusi al mondo su PC fisso e laptop accompagnato da una connessione internet domestica da ...

Nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta : Come segnalato da Eurogamer.net, nel codice sorgente di Google Chrome sarebbe stata scoperta un'avventura testuale segreta.Un utente Reddit ha trovato l'easter egg digitando "text adventure" in Google.com e aprendo la console javascript di Chrome. Sotto un avviso che ricorda agli utenti di non copiare e incollare manualmente nulla di dannoso nel codice, la console chiede: "ti piacerebbe giocare a un gioco? (si / no)".Sebbene non sia esattamente ...

Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere l’app per Chrome : Google aggiorna Hangouts, limitandosi ad aggiungere le nuove icone adattive, e si appresta a chiudere definitivamente l'app per Chrome della propria chat. L'articolo Google aggiorna Hangouts con le icone adattive e sta per chiudere l’app per Chrome proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare la cronologia cancellata di Google Chrome : Google Chrome è sicuramente uno dei browser più utilizzati al giorno d’oggi grazie alla sua semplicità d’uso e alle caratteristiche offerte. Visto che viene utilizzato da moltissime persone, magari potrebbe tornarvi utile una guida che vi spieghi nel dettaglio Come recuperare la cronologia cancellata di Google Chrome. Noi di ChimeraRevo abbiamo pensato di pubblicare proprio un articolo dedicato a ciò per aiutarvi ad accedere ...

Nuovi dettagli sui prossimi Google Pixelbook e su una feature in arrivo per Chrome OS : Nelle scorse ore sono emersi Nuovi dettagli sui modelli della prossima generazione di Google Pixelbook ed in particolare sui loro schermi L'articolo Nuovi dettagli sui prossimi Google Pixelbook e su una feature in arrivo per Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Nuova sezione foto su Google Maps e piccola modifica per Google Chrome : Un paio di novità spuntano su Google Maps e Google Chrome: nel primo caso inizia a comparire una Nuova sezione dedicata alle foto più recenti, nel secondo la modalità incognito potrebbe diventare "modalità privata". L'articolo Nuova sezione foto su Google Maps e piccola modifica per Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Brydge mostra per errore le sue nuove tastiere per Chrome OS : Brydge, produttore di tastiere di qualità per tablet, ha involontariamente svelato le sue uove tastiere, che potrebbero essere destinate ai Pixelbook. L'articolo Brydge mostra per errore le sue nuove tastiere per Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Gmail Offline per Chrome chiuderà i battenti a dicembre : L'app Gmail Offline verrà rimossa dal Chrome Web Store il prossimo 3 dicembre. Non serve più, perché il nuovo client web di Gmail supporta la modalità Offline. L'articolo Gmail Offline per Chrome chiuderà i battenti a dicembre proviene da TuttoAndroid.

Chrome : arriva un mega-aggiornamento per Windows con un nuovo look e Omnibox 2.0 : Google, in occasione del decimo compleanno del suo browser, ha rilasciato pochissime ore fa l’atteso Chrome 69 su Andorid, iOS e Windows dopo un lungo periodo in beta test. Concentrandoci esclusivamente sulle novità approdate sul sistema operativo di casa Microsoft, la più importante riguarda sicuramente l’interfaccia grafica che, come visto nelle versioni preview, presenta ora delle forme più arrotondate rispettando appieno le ...

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 69 con diverse novità : A un mese dal rilascio della versione 69 Beta di Google Chrome, gli sviluppatori mettono a disposizione di tutti gli utenti le varie novità introdotte L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 69 con diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Chrome si regala un lifting in Material Design per il suo decimo compleanno : Dopo mesi di test Google ha deciso di rilasciare un makeup completo di Google Chrome in Material Design, in occasione del decimo compleanno. L'articolo Chrome si regala un lifting in Material Design per il suo decimo compleanno proviene da TuttoAndroid.

Alla scoperta di Chrome Duet e della sua praticità su Google Chrome Beta e Canary : Attivandola vedrete apparire sulla porzione inferiore dello schermo una sorta di barra degli strumenti come questa L'articolo Alla scoperta di Chrome Duet e della sua praticità su Google Chrome Beta e Canary proviene da TuttoAndroid.