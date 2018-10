C’era una volta Massimo Palanca | l’oro di Catanzaro

C’era una VOLTA ROMA… Goethe : Ci troviamo al primo piano in via del Corso, civico 18 e possiamo ammirare nella sua bellezza, la casa di Johann Wolfgang von Goethe, il più grande scrittore, poeta e drammaturgo tedesco del XIX secolo. Considerato l’ultimo uomo universale a camminare sulla terra, Goethe rappresenta il panorama culturale europeo in tutto il mondo. Visse a Roma il tempo necessario per innamorarsi della città eterna, descrivendola come una scoperta dell’essere ...

C’era una VOLTA ROMA.. “Chiesa del Gesù” : Il Diavolo, trasportato dal Vento su un carro demoniaco, attraversando le vie della capitale, rimase impressionato nel vedere la Chiesa del Gesù e, colpito dalla grande bellezza del monumento artistico, decise di entrare. Il Diavolo disse così al Vento che aveva da sbrigare importanti faccende all’ interno della Chiesa e di attenderlo perché sarebbe uscito di lì a poco per riprendere il cammino insieme. Lucifero entrando, non riuscì più ad ...

Michele muore in casa a 15 anni : trovato dai genitori. “Accanto al corpo C’era una bottiglia” : Il ragazzino di 15 anni è morto ieri notte a Nicotera, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia: un mistero, che la Procura locale vuole decifrare, e per farlo ha già disposto l'autopsia per accertarne le cause. Il giovanissimo potrebbe essere stato colto da una congestione, rivelatasi poi fatale.Continua a leggere

Turista denuncia : “Nella casa prenotata su Airbnb C’era una telecamera nascosta puntata sul letto” : Una coppia britannica in vacanza in Canada ha scoperto la presenza di una telecamera in un orologio digitale che si trovava nell'appartamento prenotato su Airbnb. Subito hanno avvisato il portale online e la polizia, che stanno indagando.Continua a leggere

C’era una volta Roma.. “La Bocca della Verità” : C’era una volta Roma.. “La Bocca della Verità”. Ci troviamo a Santa Maria in Cosmedin ad ammirare uno dei monumenti romani più gettonato dai turisti, la Bocca della Verità. Collocata sotto ai portici della chiesa dal 1632, è tra i monumenti simbolo della Città Eterna. Probabilmente vecchio chiusino risalente al IV secolo a.C., ha un diametro di 1,75 metri e raffigura un grande volto barbuto attribuito al dio Giove ...

C’era una Volta Il West film stasera in tv 25 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : C’era Una Volta Il West è il film stasera in tv sabato 25 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 3. Il Western di Sergio Leone ha come protagonisti Henry Fonda e Claudia Cardinale. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV C’era Una Volta Il West film stasera in tv: cast e ...

Calabria - escursionisti travolti da un torrente : “C’era allerta gialla - una tragedia che non doveva accadere” : “C’era un’allerta gialla, diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane”. Lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ...

C’era una volta Roma.. ERCOLE E LICA : ERCOLE impazzisce di dolore dopo aver indossato la camicia che Nesso, il centauro suo nemico, gli fa indossare per mano di LICA. Ci troviamo nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e la spettacolare opera di Canova, mostra un atto di violenza mitologica perfettamente rappresentata da un ERCOLE nell’atto di sollevare un piede dello sfortunato ragazzo, il quale, terrorizzato, oppone resistenza aggrappandosi invano, un attimo prima di ...