C' è un centrodestra che strizza l' occhio a Salvini

Provinciali - Fitto non si sbilancia e il centrodestra rischia di spaccarsi se qualcuno cercherà di imporre un candidato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Da Atreju a Fiuggi - un centrodestra a tre piani che Salvini vuole cannibalizzare alle Europee : Mentre Salvini ha già da tempo aderito al movimento di Bannon che punta a riunire i sovranisti di tutto il mondo. Insomma, uno scenario triplice che si tiene insieme su un equilibrio più che precario.

Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo : Ieri si è incontrato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni e i tre si sono accordati per scegliere insieme i candidati alle prossime elezioni regionali The post Berlusconi dice che il centrodestra tornerà presto al governo appeared first on Il Post.

Salvini ha chiarito che la Lega è ancorata al centrodestra : Nuovo vertice di centrodestra, questa volta anche alla presenza di Giorgia Meloni. “Salvini ha chiarito che la Lega è ancorata

Salvini - Berlusconi - Meloni : intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

centrodestra - altro che intesa... Tutta la verità sulla cena di Arcore : altro che pace nel Centrodestra. altro che unità ritrovata. La cena di Arcore di fronte ad un modesto e deludente Milan (solo 1 a 1 a Cagliari) ha lasciato molti nodi ancora aperti tra la Lega e Forza Italia. Una fonte ai massimi livelli del Carroccio spiega ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

La Merkel e il Ppe/ Perché l'Europa può cambiare il centrodestra : L'antico e autorevole settimanale inglese Spectator, nella copertina del nuovo numero, disegna un Salvini in pelle d'orso e clava contro un Macron addobbato da antico romano, il primo capofila dei ...

Berlusconi : partito unico centrodestra è tema che non esiste : Roma, 6 set., askanews, - Nel centrodestra 'il tema del partito unico' semplicemente non esiste. Non ne abbiamo mai neppure discusso, nè al nostro interno, nè con altre forze politiche: Forza Italia ...

Elezioni Regionali - il centrodestra chiede che si vada al voto entro l'anno : L'Aquila - Il voto per la Regione Abruzzo è un’esigenza irrinunciabile e non rinviabile di tutta la comunità abruzzese che non merita di subire questo stillicidio di immobilismo dovuto alla sfrenata ambizione di personaggi abili nei giochi di prestigio e nelle tecniche dilatorie. La fissazione della data del ritorno alle urne deve compenetrare il rispetto delle leggi, umiliate da quanto accaduto dopo il 23 marzo, nonché ...

'centrodestra in un unico partito Ma Micciché vada in pensione' : Cittadini di tutto il mondo potrebbero decidere di trasferirsi sulle Madonie, sui Nebrodi, nelle aree interne della Sicilia, sulla costa del Ragusano. Una battaglia che quella Commissione si può ...

Sondaggi Politici/ 83% elettori centrodestra : “Salvini tutela interessi coalizione anche in Governo Lega-M5s” : Sondaggi elettorali Politici, l'83% degli elettori del Centrodestra "difende" Salvini, “tutela gli interessi della coalizione nonostante il Governo Lega-M5s”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Salvini : “Alleanza di centrodestra? Io non ho mai cambiato idea - sono altri che votano con Renzi e Pd” : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le ...

Salvini : “Alleanza di centrodestra? io non ho cambiato idea - sono altri che votano con Renzi e Pd” : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le ...

Il centrodestra in coro : "Fermano le discoteche ma la moschea è aperta" : La protesta guidata dall'imam Abdelghani Elnadi Im Elbeltagi ha suscitato molta preoccupazione nella comunità politica milanese. Il religioso, egiziano di 47 anni, due giorni fa ha forzato l'entrata ...