Catania | scosse di terremoto nella notte | «La gente in strada» Magnitudo 4 8

Quattro scosse di terremoto nella notte a Catania - la più forte magnitudo 4.8. L'allarme arriva via social : Conferma ufficiale da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: la più forte di magnitudo 4.8 alle ore 2.34 a due chilkometri da Santa Maria di Licodia (CT)

Terremoti Catania : scosse avvertite nei Comuni etnei - evacuate scuole : Cinque scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2 si sono verificate questa mattina con epicentro nell’area dell’Etna, a pochi km da Milo, in provincia di Catania: gli abitanti di alcuni Comuni etnei del versante orientale hanno percepito i sismi e in via precauzionale gli studenti di alcune scuole a Zafferana sono stati fatti uscire nei cortili degli istituti. L'articolo Terremoti Catania: scosse avvertite nei Comuni etnei, ...