Cast e personaggi de I Topi su Rai3 | la prima serie tv di Antonio Albanese | anticipazioni

Cast e personaggi di Harrow su FoxCrime dal 5 ottobre : Ioan Gruffud nel medical drama che si tinge di giallo : Ioan Gruffud è a capo di Cast e personaggi di Harrow la nuova serie tv che da oggi, 5 ottobre, prenderà il via su FoxCrime in prima serata. Toccherà proprio ad uno degli attori più noti di cinema e tv vestire i panni dell'affascinante e carismatico protagonista, il dottor Daniel Harrow, per un totale di dieci episodi che compongono la prima stagione della serie australiana. Harrow è stata creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, che l'ha ...

Cast e personaggi di Solo 2 : Marco Bocci torna su Canale 5 per una nuova missione? Anticipazioni 5 ottobre : Dalla new entry Ivana Lotito al ritorno di Peppino Mazzotta, Cast e personaggi di Solo 2 sono pronti a riprendere il loro posto nel prime time di Canale 5 nella difficile serata del venerdì sera. Mediaset è un po' in crisi nel settore fiction ma ha intenzione di fare grandi cose in futuro puntando su Infinity e sulla produzione ma, intanto, spera di portare a casa importanti risultati grazie a Marco Bocci, ma sarà davvero così? Lo scontro con ...

Cast e personaggi di Criminal Minds 13 su Rai2 - i nuovi episodi dal 5 ottobre : trama e programmazione : Col ritorno dei personaggi di Criminal Minds 13 su Rai2 parte il 5 ottobre la programmazione degli episodi inediti del procedural in Italia, quelli della penultima stagione. Mentre su CBS ha appena debuttato la quattordicesima, con una première speciale che segna quota 300 episodi per il poliziesco, su Rai2 è tempo di avviare la tredicesima, trasmessa ogni venerdì in prima serata e in prima tv in chiaro. I membri della BAU, agenti speciali ...

Cast e personaggi di Big Mouth 2 : su Netflix dal 5 ottobre tornano Nick - Andrew e i mostri della pubertà : Cast e personaggi di Big Mouth 2 arrivano da oggi, 5 ottobre, su Netflix. La serie animata, creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett, si è rivelata un successo inaspettato sul colosso di streaming. L'idea nasce dalle esperienze personali dei creatori, che hanno deciso di raccontare, con un linguaggio cinico, feroce, e politicamente scorretto, cosa accade al corpo quando si entra nella fase dell'adolescenza. Una ...

Cast e personaggi di Elite su Netflix dal 5 ottobre - la nuova Gossip Girl spagnola in versione noir come HTGAWM : Dal 5 ottobre Cast e personaggi di Elite su Netflix animano la seconda serie originale spagnola della piattaforma streaming, che arriva dopo l'incredibile successo de La Casa de Papel nell'ultimo anno. Elite è un teen drama che si tinge di noir, ambientato in un ricco college spagnolo in cui si consuma una sorta di lotta di classe 2.0 tra gli adolescenti di oggi. I figli delle élite contro quelli delle classi sociali più svantaggiate, un ...

Cast e personaggi di Private Eyes su Rai4 dal 4 ottobre : Brandon Walsh di Beverly Hills 90210 diventa investigatore : Cast e personaggi di Private Eyes terranno compagnia al pubblico di Rai4 proprio a partire da oggi, 4 ottobre. L'appuntamento è fissato nel prime time della rete mentre il protagonista assoluto sarà proprio lui, Jason Priestley, il famoso Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, chiamato a posare giornale della scuola e hamburger, per andare a caccia di assassini e non solo. Cast e personaggi di Private Eyes non si troveranno al centro di un ...

Scandal 7 su Rai4 - l’ultima stagione in chiaro dal 4 ottobre : Cast - personaggi e programmazione : Al via la programmazione di Scandal 7 su Rai4: da giovedì 4 ottobre alle ore 11.00, con due episodi al giorno, il canale 21 del digitale terrestre trasmette l'ultima stagione della saga di Olivia Pope, che si è conclusa negli Stati Uniti la scorsa primavera. L'ultima stagione del political drama di Shonda Rhimes è un giro sulle montagne russe per la protagonista, costretta dagli eventi a compiere gesti deprecabili e messa di fronte alle ...

Cast e personaggi di Under Pressure - su Sky Atlantic dal 3 ottobre arriva l’antitesi di Grey’s Anatomy : Cast e personaggi di Under Pressure debuttano stasera, 3 ottobre su Sky Atlantic. La nuova serie tv arriva direttamente dal Brasile: si tratta di un medical drama ambientato all'interno di un caotico pronto soccorso di Rio de Janeiro. Attraverso i casi medici, scopriremo le complicate vite dello staff, composto da medici e infermieri che ogni giorno si trovano a lottare su un campo di battaglia al fine di salvare i loro pazienti. Under Pressure ...

Cast e personaggi di Manifest : la serie con Josh Dallas al via su Mediaset e Sky in contemporanea Usa dall’1 ottobre : Cast e personaggi di Manifest terranno compagnia al pubblico italiano da oggi, 1 ottobre, in contemporanea Usa per evitare pericolo spoiler e rivelazioni importanti su una trama che sembra aver conquistato gli americani. Per alcuni è la nuova Lost, altri la trovano migliore di Westworld, ma dove starà la verità? Sicuramente quella con Josh Dallas è una delle serie più attese del momento e dopo aver segnato un vero e proprio boom di spettatori ...

Cast e personaggi di Body of Proof su La7 dal 24 settembre - Dana Delany di Desperate Housewives è il medico legale Megan Hunt : Prima dell'arrivo di Grey's Anatomy 14 in prima tv in chiaro, il lunedì è riservato a Body of Proof su La7: la prima stagione della serie ideata da Christopher Murphey e interpretata da Dana Delany sarà trasmessa in prima serata in attesa che da ottobre parta la quattordicesima stagione del medical drama di Shonda Rhimes. In onda per sole tre stagioni su ABC dal 2011 al 2013, la serie non è stata poi rinnovata dall'emittente. In Italia è già ...

Cast e personaggi di Victoria 2 al via su Canale 5 dal 23 settembre : le anticipazioni delle prime due puntate : Con grande sorpresa da parte di tutti, Canale 5 ha deciso di anticipare l'appuntamento con Cast e personaggi di Victoria 2 che da oggi, 23 settembre, occuperà il prime time della domenica. La sovrana che ha dato il suo nome ad un'epoca questa sera tornerà con le nuove puntate del secondo capitolo che non solo racconterà i problemi della politica interna ma anche quella estera. La trama storica farà da contorno a lotte interne, intrighi amorosi e ...

Cast e personaggi di Maniac - Emma Stone e Jonah Hill sbarcano su Netflix dal 21 settembre : Il Cast e personaggi di Maniac arrivano su Netflix da oggi, 21 settembre. La miniserie visionaria di Cary Fukunaga (True Detective, L'alienista) racconta il viaggio nelle mente umana due protagonisti, Emma Stone e Jonah Hill. Due sconosciuti sono incuriositi da una misteriosa sperimentazione farmaceutica che, senza nessuna complicazione o effetto collaterale, è in grado di guarire tutte le loro malattie in modo permanente. Le cose però non ...

«Le terrificanti avventure di Sabrina» : trama - Cast e personaggi - : Cerca di difendere il mondo dalle forze oscure che lo minacciano. Ross Lynch è Harvey Kinkle Harvey Kinkle , Ross Lynch, è il fidanzato di Sabrina, completamente all'oscuro dell'esistenza di ...

Cast e personaggi di Romolo+Giuly al via il 17 settembre : il primo episodio disponibile in streaming : Risate e colpi di scena a partire da questa sera con Cast e personaggi di Romolo+Giuly che terranno impegnato il pubblico di Fox e non solo. La serie tv originale è pronta a portare la guerra mondiale italiana in prima visione assoluta con la firma di Giulio Carrieri, Alessandro D'Ambrosi e Michele Bertini Malgarini. La nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy racconta la travagliata storia d’amore di Romolo e Giuly, la coppia di eredi ...