Caso Verona | il sindaco difende la mozione antiabortista | “Non discutiamo la libertà

Verona - la mozione contro l'aborto e il Caso PD : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Caso plusvalenze : Chievo Verona - chiesti quindici punti di penalizzazione : Nuovo capitolo della vicenda legata al Caso plusvalenze fittizie [VIDEO]che ha caratterizzato la lunga estate del calcio italiano. Dopo il primo deferimento nei confronti del Chievo Verona rigettato dal Tribunale Nazionale Federale per un vizio di forma, il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro è tornato nuovamente alla carica chiedendo, nel corso dell'udienza tenuta presso la sede di Roma, una penalizzazione da scontare nel campionato ...

Il Tribunale sportivo federale ha inflitto tre punti di penalizzazione al Chievo Verona da scontare nella stagione in corso di Serie A — a fronte dei quindici richiesti dalla procura — e 200.000 euro di sanzione al club per il caso delle plusvalenze fittizie.

Caso Chievo Verona - il legale tuona : “plusvalenze fittizie? I valori dei calciatori sono soggettivi” : Chievo Verona, il legale del club Marco De Luca ha detto la sua in merito al Caso di plusvalenze fittizie che vede imputata la società del patron Campedelli “Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che ...

Toro - il Caso Milinkovic-Savic : Verona a gennaio? : TORINO - Il Toro crede nel suo Milinkovic-Savic , Vanja. Non lo molla. L'ha dato alla Spal con la convinzione che il portiere potesse giocare con continuità per crescere e, invece, in queste prima ...

Caso plusvalenze fittizie : inizia il processo al Chievo Verona : Campionati di Serie A e Serie B iniziati da alcune giornate ma il calcio italiano continua a rimanere nell'incertezza. Nonostante una lunga estate di incontri presso le aule del Tribunale Sportivo Nazionale tutto ancora rimane in bilico. Dalla stesura di un eventuale nuovo calendario di cadetteria a campionato in corso, al ritorno al vecchio 'format' a ventidue squadre. A tenere banco nei prossimi giorni sarà inoltre il processo sportivo del ...

Caso plusvalenze : botta e risposta tra Crotone e Chievo Verona : Non sembrano placarsi gli animi tra le societa' di Chievo Verona e Crotone. In attesa del giudizio di primo grado sul Caso legato alle plusvalenze fittizie che vede il club clivense deferito [VIDEO] dalla Procura Fedarale, il Crotone, parte terza interessata alla vicenda ha continuato a ribadire ancora una volta la necessita' di giungere nel più breve tempo possibile ad una decisione chiara e inappellabile. Nei giorni scorsi il Tribunale ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - Serie A in bilico : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Caso plusvalenze- Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre l’udienza per il Caso Chievo Verona. I rappresentanti del club veneto saranno ascoltati in merito allo scandalo plusvalenze fittizie emerse in cooperazione con il Cesena. La scelta della data, ben oltre l’inizio del campionato di Serie A, sembra alquanto assurda. Che succede se i giudici decidono la retrocessione in Serie B del club di Campedelli? Sicuramente cosa ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - UFFICIALE : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza

Caso plusvalenze Chievo Verona - gli avv. Pittelli e Manica difensori del Crotone : si dia subito avvio ad un nuovo procedimento prima dell’inizio del campionato : Egr. Dr. Giuseppe Pecoraro Procuratore Federale FIGC ROMA Illustre Procuratore. Nella nostra qualità di difensori dell’fc Crotone, terzo intervenuto nel

Caso Chievo Verona - il Crotone è furioso : “nuovo processo subito!” : Crotone indignato dopo che il Chievo Verona è stato momentaneamente salvato da un vizio di forma nel procedimento per plusvalenze fittizie “Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni”. Il Crotone, per bocca dei suoi avvocati Giancarlo Pittelli e Elio Manica, ha scritto al Procuratore federale della Figc, Giuseppe ...