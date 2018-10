Caso Riace | ex sindaca e madre di Arrigoni su Fb | Ho celebrato un matrimonio contro

Caso Riace - la solidarietà del sindaco di Cerveteri : "Mi autodenuncio per lo stesso reato" : Alessio Pascucci, primo cittadino del comune sul litorale laziale: "Se serve la disobbedienza civile per mettere in pratica la solidarietà e l'accoglienza ci dichiariamo tutti colpevoli e complici"

Caso Riace - parla il sindaco Mimmo Lucano : "Il mio è un reato d'umanità" : "Voi mi dite le regole, ma forse la Costituzione italiana la rispetto più io di tante altre persone", dice il sindaco di...

Caso Riace - Lucano 'Io fuori legge La mia regola è la Costituzione e il rispetto degli esseri umani' : LOCRI - 'C'è mi accusa di non aver rispettato le regole ma forse la Costituzione italiana la rispetto più io di molti che si nascondono dietro 'le regole'. La prima regola della Costituzione italiana ...

Caso Riace - l interrogatorio di Lucano 'Parlerò - è tutto assurdo...' : LOCRI - Volto tirato che tradisce ore d'angoscia e una notte insonne, Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, si è presentato di primo mattino al tribunale di Locri, accompagnato dal suo legale. ...

Caso Riace - l'interrogatorio di Lucano : "Parlerò - è tutto assurdo..." : Il sindaco sospeso e ai domiciliari davanti al giudice per l'udienza da cui dipenderà la sua scarcerazione. In tribunale anche la sua compagna

Nell'anniversario della strage di Lampedusa faro sul Caso Riace : A 5 anni dalla tragedia in cui morirono 368 migranti, domani interrogatorio di garanzia per il sindaco calabrese Domenico Lucano, da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'...

'Prato e Montesilvano modelli d'accoglienza' : il riconoscimento di France Press dopo il Caso Riace : In un articolo dedicato all'arresto del sindaco di Riace, Domenico Luciano, intitolato 'Arrestato in Italia il sindaco pro migranti', parlando del fatto di cronaca e in generale del problema ...

Caso Riace - Mimmo Lucano difeso dal fratello : 'È un'operazione politica' : ... ma il fratello Giuseppe non ci sta a vedere Mimmo attaccato in questa maniera e, intervistato da Stasera Italia , lo difende: "È evidente che sia un'operazione politica , dovuta al clima che si ...

"Ti voto ma trovami la findanzata"Caso Riace - le intercettazioni : Gestione opaca dei fondi, matrimoni combinati, promesse di voto in cambio di fidanzate trovate. Ecco le accuse al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, "modello" dell'accoglienza dei migranti Segui su affaritaliani.it

La truce simbologia del Caso Riace : “L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa; gliela daremo con l’amore, se è possibile, o con la forza se sarà necessario”. Bella, no? Piena di patriottismo. E adatta ai tempi. Tempi in cui quel che il popolo vuole bisogna farglielo avere con la forza, perché

Salvini esulta per il Caso Riace e i mercati schiaffeggiano l'Italia. Di cosa parlare a cena : Parlate a cena per riempire il silenzio governativo sulle cose serie e per coprire il rumore sulle buffonate e sulle assurdità. Tra queste ultime mettiamo l'arresto del sindaco di Riace, da giudicare al netto di tutta la retorica savianea, certamente, ma che solleva tanti dubbi. E si spera di poters