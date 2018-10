Carlo Conti travolge Marco Bocci | ‘Tale e Quale Show’ batte la fiction ‘Solo 2’

Carlo Conti batte il ritorno di Marco Bocci con Tale e Quale Show : Tale e Quale Show: Carlo Conti doppia Marco Bocci. Gli ascolti tv Per la quarta settimana consecutiva, Carlo Conti trionfa nella gara degli ascolti con Tale e Quale Show. La puntata del varietà di Rai1, andata in onda venerdì 5 ottobre in prima serata, ha fatto registrare 20,8% pari a 4.350.000 telespettatori, risultando il programma più visto e più commentato sui social. Rispetto alle edizioni precedenti, la quarta puntata del 2018 risulta ...

ANTONELLA ELIA È SANDRA MONDAINI/ Video : Sbirulino salta tra le braccia di Carlo Conti! (Tale e quale show) : ANTONELLA ELIA è SANDRA MONDAINI, l'ex storica valletta di Mike Bongiorno riuscirà a continuare il suo percorso di crescita all'interno della trasmissione di Rai Uno? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. : Tale e Quale Show, ottava edizione, pronto a partire. Il meccanismo come da titolo resta Tale e Quale, ovviamente cambia il cast e qualche nuovo innesto. Punto saldo alla conduzione Carlo Conti. Novità invece in giuria, dove accanto alla confermata (presente fin dalla prima edizione) Loretta Goggi, stavolta ci sono Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. […] L'articolo Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. ...

GianCarlo Magalli/ Continua la faida con Adriana Volpe (Che fuori tempo che fa) : Giancarlo Magalli, storico conduttore de I Fatti Vostri su Rai 2, sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio questa sera, lunedì 1 ottobre, a Che fuori tempo che fa su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:25:00 GMT)

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta 30 settembre.La telefonata di Carlo Conti a Giorgio Panariello : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 30 settembre: Fabio Fazio incontra Renzo Piano, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Loredana Bertè, tornata con un nuovo album.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:36:00 GMT)

Tale e quale Show - Carlo Conti allunga la puntata fino a mezzanotte. Gesto clamoroso : Loretta Goggi in lacrime : Colpo di teatro di Carlo Conti . Il conduttore di Tale e quale Show ha pensato di fare una bella sorpresa a Loretta Goggi , giurata del Talent vip di Raiuno che oggi, sabato 29 settembre, ha compiuto ...

Carlo Conti vince la serata di Tale e Quale Show ma cala negli ascolti : Tale e Quale Show con Carlo Conti: la 3^ puntata la meno vista di tutte le edizioni Carlo Conti ha vinto la sfida degli ascolti anche con la terza puntata di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai1 ha fatto registrare uno share del 20,3%, pari a 2.967.000 telespettatori, risultando il programma più visto in prima e seconda serata, e il più commentato sui social. La terza puntata dell’ottava stagione risulta essere la meno vista di tutte le ...

Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti : Il compleanno di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: la sorpresa di Carlo Conti sorpresa di compleanno a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del varietà di Rai Uno ha ricevuto inaspettatamente un bellissimo mazzo di fiori bianchi dal conduttore Carlo Conti. Un gesto inatteso per Loretta, nata il 29 settembre […] L'articolo Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale per la sorpresa di Carlo Conti proviene da Gossip e Tv.

Antonella Elia : "Spero che Carlo Conti si preoccupi della mia situazione sentimentale" : Concorrente dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, Antonella Elia ha dichiarato a Nuovo di aver partecipato al celebrity talent essenzialmente per vincere, anche se sotto sotto cova ben altre speranze: Spero che Carlo mi prenda sotto la sua ala protettrice e magari si preoccupi anche del mio stato di zitella perenne. Lui è il conduttore classico, garbato ed elegante. E’ uno di casa ma di alto livello e potrebbe essere perfetto per questa ...

Flavio Insinna e Carlo Conti ricordano Fabrizio Frizzi a ‘L’Eredità’ : “Chiavi pesanti - cercheremo di meritarle” Guarda il VIDEO : La nuova stagione de L’Eredità riparteil 24 settembre, alle ore 18.45, nel consueto spazio del quiz decennale di Rai1. La L'articolo Flavio Insinna e Carlo Conti ricordano Fabrizio Frizzi a ‘L’Eredità’: “Chiavi pesanti, cercheremo di meritarle” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L’Eredità - è Carlo Conti ad aprire la nuova edizione : ricorda Fabrizio Frizzi e consegna le “chiavi” a Flavio Insinna (che conduce col freno tirato) : “Ecco una nuova edizione de L’Eredità che sta per iniziare. Io cosa faccio in questo studio? Ho fatto tante volte il pilota, il co-pilota e ho consegnato le chiavi al nostro grande amico Fabrizio che ci ha fatto un terribile scherzetto. A lui sono intitolati gli studi dalla quale va in onda questo programma. E allora ti consegno le chiavi”, Carlo Conti ha aperto così la nuova edizione de L’Eredità passando il testimone a ...