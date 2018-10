Capo delle polizie mondiali svanito nel nulla | ipotesi rapimento dei servizi segreti

Facebook sceglie Adam Mosseri per il network delle foto. Ecco chi è il nuovo Capo di Instagram : Nato e cresciuto a New York, è entrato da subito nel 'pollice magico' di Mark Zuckerberg. Alle spalle una lunga esperienza sul newsfeed. E un flop: Facebook Home, sistema operativo per smartphone del 2013

Facebook sceglie Adam Mosseri per il network delle foto. Ecco chi è il nuovo Capo di Instagram : Dopo l'uscita dei due cofondatori, nominato il nuovo Ceo. Systrom e Krieger: ''Porterà avanti i nostri principi"

Ecco perché il Capo delle belve potrebbe tornare libero : Se i tre romeni catturati mentre scappavano da Lanciano in auto hanno confessato di aver preso parte alla brutale rapina nella villa dei coniugi Martelli, sembra più difficile per i pm blindare anche il "capo", Alexandru Bogadan Colteanu.Il 26enne romeno è stato arrestato a Casal di Principe (Caserta), mentre cercava di vendere un orologio rubato proprio a casa di Carlo Martelli. Al momento però gli invesigatori cercano - come racconta il ...

Lanciano - tracce delle belve : "Capo pugliese e 4 dell'Est" : Gli inquirenti avrebbero in mano le immagini dei volti di due dei quattro rapinatori di Lanciano, che sarebbero stati identificati grazie ai fermi immagine presi dalle telecamere della banca da cui i malviventi sono andati a prelevare 2mila euro con le carte di credito delle vittime. L'italiano, l'unico dei quattro a parlare, avrebbe avuto un accento pugliese, secondo la testimonianza di Claudio Martelli, il medico in pensione aggredito insieme ...

Tangenti al Fisco per riavere lo yacht : Briatore indagato - arrestato commercialista e un ex Capo delle Entrate : Il blitz è scattato alle prime ore di questa mattina: la Guardia di Finanza ha arrestato Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini. Entrambi sono accusati a vario titolo di corruzione e frode processuale, mentre per corruzione è indagato a piede libero lo st...

Populismi - il politologo Usa : “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei gialloverdi” : La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di Populismi. È lo scenario ...

Il Paradiso delle signore torna su Rai1 : Roberto Farnesi a Capo dei Guarnieri - chi sono? : Il conto alla rovescia è scaduto e a partire da domani, 10 settembre, su Rai1, andrà in onda la versione soap de Il Paradiso delle signore raccontando gli eventi che arrivano tre anni dopo la morte di Pietro Mori (Giuseppe Zeno). Vittorio ha girato il mondo in questi ultimi tre anni ma alla fine ha deciso di tornare a Milano e usare i suoi risparmi per mettere insieme i cocci e realizzare il sogno di Pietro riaprendo il Paradiso delle ...

Le ultime ore da sCapoli dei Ferragnez : così è andata l’ultima notte prima delle nozze : Il countdown segna poche ore al via. Ma la festa è già iniziata. Ci siamo, finalmente. Ne è passata di acqua sotto i ponti, è arrivato il piccolo Leone: dalla dichiarazione d’amore all’Arena di Verona di un anno e mezzo fa al matrimonio in programma oggi, 1 settembre 2018, a Noto. Fedez e Chiara Ferragni, ribattezzati ‘The Ferragnez’, si diranno sì per sempre e convoleranno a nozze. Intanto fervono gli ultimissimi ...

Melissa Satta e Cristiana Capotondi guidano la carica delle bellissime sul red carpet di Venezia : Melissa Satta, Cristiana Capotondi, Izabel Goulart, Emma Stone, Natasha Stefanenko , in coppia, e molte altre star. Altro giro, altre bellezze: se al debutto della 75ma Mostra del cinema di Venezia è ...

Diletta Capobianco/ La figlia di Sabrina Blotti - uccisa da Nino delle Foglie (Amore Criminale) : Diletta Capobianco, Gaetano delle Foglie fu protagonista di un soffertissimo omicidio. Una storia incredibile che vide coinvolta anche Sabrina Blotti. (Amore Criminale)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Edin Dzeko - il gol al Torino è un Capolavoro : “rete alla Van Basten - una delle migliori 3 della mia carriera” : Edin Dzeko euforico dopo lo splendido gol che ha deciso il finale di Torino-Roma: il bomber bosniaco ha definito il tiro al volo che ha regalato il successo ai giallorossi una delle migliori 3 reti della carriera Grazie ad una perla di Edin Dzeko, arrivata allo scadere, la Roma è riuscita a piegare il Torino nella sfida inaugurale della Serie A. Il bomber bosniaco si è inventato un gol pazzesco, ribadendo in rete un assist di Kluivert con ...

Bando Periferie : i Sindaci delle città Capoluogo del Veneto fanno appello al Governo - a tutela dei cittadini e dello sviluppo del territorio : Auspichiamo di fare squadra insieme agli esponenti istituzionali di tutti i livelli del nostro territorio, in maniera trasversale, senza alcuna strumentalizzazione politica, ma solo a tutela degli ...

Fisco - si rivede il 'metodo Monti' : il generale della finanza a Capo delle Entrate : Immigrazione, leva obbligatoria, basta genitore 1 e 2... Ok, ma il governo, nonostante i mesi pre-estivi ricchi di successi, si giocherà tutto, ma proprio tutto, con la manovra . Che, tradotto, ...