Cannabis terapeutica | i malati | “Monopolio non copre fabbisogno | ci negano prescrizione

Sì del Comune di Milano alla coltivazione di Cannabis terapeutica : Milano potrebbe diventare la prima città d’Italia a coltivare in loco la cannabis terapeutica: nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata dal vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Alessandro De Chirico, per la coltivazione della marijuana a scopi terapeutici proprio sul suolo cittadino. 30 i voti favo...

Il ministro Grillo : “Sono favorevole alle droghe leggere e alla Cannabis terapeutica” : Il ministro della Salute Giulia Grillo si è detta favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere e all'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico, riconoscendo che "ci sono grandi vantaggi per i malati che la usano". In Italia l'uso medico è legale dal 2013, ma ancora sia i pazienti che i dottori sono troppo poco informati e la produzione non soddisfa le richieste.Continua a leggere

Cannabis legale. In Arizona il primo ristorante per la terapeutica : "È un luogo in cui l'arte incontra la scienza. Oltre a comprendere la varietà di sapori che diversi ceppi di Cannabis possono aggiungere a qualsiasi piatto, stiamo anche calcolando attentamente le ...

Torino - Mensio (M5s) : "Cannabis terapeutica nel vivaio comunale"/ L'idea del presidente della Comm. Ambiente : Torino, Mensio (M5s): "Cannabis terapeutica nel vivaio comunale". Ultime notizie, L'idea del presidente della Commissione Ambiente: "partito non è contrario"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:50:00 GMT)

Cannabis terapeutica - una mozione in Comune per coltivarla a Milano : "Magari al parco Sud" : La proposta del consigliere forzista De Chirico: "In Italia 20mila malati che ne avrebbero bisogno"

Cannabis terapeutica : una mozione propone di coltivarla a Milano : Una mozione per aprire la riflessione sull’opportunità di individuare nel territorio di Milano alcune aree agricole per la coltivazione di Cannabis terapeutica. Con un messaggio al Governo: “Rompa il monopolio”. E’ questa in sintesi la proposta avanzata da Alessandro De Chirico, vicecapogruppo Forza Italia Milano, che in una nota annuncia di aver presentato la mozione in Consiglio comunale. “Contattato dal Partito ...

Ministra Giulia Grillo annuncia : “Cannabis terapeutica arriverà in tutte le farmacie” : La Ministra Giulia Grillo ha incontrato i rappresentanti del Comitato pazienti cannabis terapeutica: "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto".Continua a leggere

