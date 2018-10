: #Canada Il commovente gesto di un chirugo per il piccolo paziente - GiornaleVicenza : #Canada Il commovente gesto di un chirugo per il piccolo paziente - claraiatosti : E poi ci sono neurochirurghi come @pdmcneely @IWKHealthCentre di #Halifax #Canada, che per il suo primo #tweet ha s… - borrelliluigim : Quando il neurochirurgo Daniel McNeely, dell'IWK Health Centre di Halifax, in Canada, si è trovato... -

Un piccolo paziente,8 anni,doveva essereto perché affetto da idrocefalo (accumulo di liquido cerebrospinale),ma prima ha chiesto al neurochirurgo di curare anche il suo orsetto di. E' accaduto all'IWK Health Centre di Halifax, in, e il medico non ha saputo dire di no per alleviare la tensione delprima dell'intervento. All'orsetto Little Baby è stato diagnosticato uno strappo all'ascella,ricucito subito dopo l'zione al piccolo. Grati i genitori al chirurgo, che dice: "Ho solo pensato di farlo sorridere",(Di sabato 6 ottobre 2018)